Cinque giornate e tre paesi per celebrare lo zafferano 

I campi violacei del Medio Campidano e della Marmilla sono il segno della fioritura dello zafferano protagonista del festival che animerà i comuni di Villanovafranca (il 3 novembre), San Gavino Monreale (sabato 9 e domenica 10) e Turri (sabato 16 e domenica 17). L'evento celebra una delle eccellenze agroalimentari più preziose della Sardegna, lo zafferano dop (denominazione d’origine protetta), un prodotto di altissima qualità riconosciuto a livello europeo.

La manifestazione è organizzata dalla rete delle strade dello zafferano di Sardegna dop, che nasce dalla sinergia tra i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca con l’obiettivo di promuovere e tutelare patrimonio agroalimentare e culturale.

«Quest’evento è centrale per la nostra comunità: è un’occasione molto sentita che non solo celebra il prodotto e i suoi produttori, veri protagonisti della manifestazione, ma mette anche in luce il ricco patrimonio materiale e immateriale di San Gavino Monreale – rimarca Riccardo Pinna, assessore alla Cultura e al Turismo di San Gavino –. È un momento in cui il territorio si mostra nella sua interezza, valorizzando le sue tradizioni, la sua storia e le sue eccellenze. Per noi lo zafferano non è solo un prodotto agricolo: è un'esperienza culturale da vivere e condividere». ( g. pit. )

