Cinque generazioni sotto lo stesso tetto 

Famiglia da record ad Arbus: cinque generazioni a confronto sotto lo stesso tetto dallo scorso dicembre, quando è arrivato il nuovo bebè, il piccolo Liam. A vegliare su di lui ci sarà una lunga catena colma di affetto: amore di mamma Laura, nonno Silvio, bisnonna Pina, trisavola Silvana. Demograficamente parlando, una famiglia decisamente controcorrente. Ancora di più nella cittadina ex mineraria, dove proprio il 2022 si è chiuso col segno meno 116 davanti alla popolazione residente, meno 175 dall’inizio della pandemia.

L’evento

Tre donne e due uomini di età differenti, cinque storie di epoche diverse, cinque generazioni a confronto in una sola immagine, quella che immortala un evento raro ai giorni nostri, frequente in passato quando ci si sposava più giovani e in casa c’erano solo i quadri di famiglia con madri, figli e nonni. Oggi è possibile vedere in una sola immagine non più tre sole generazioni ma ben cinque. È il caso della trisnonna, Silvana Olla, 80 anni: aveva solo 15 anni quando ha festeggiato i fiori d’arancio, facendosi prestare tre anni dal padre, come si faceva un tempo per raggiungere la maggiore età e poter convolare a nozze. Accanto la figlia, Pina Salis (62), ora bisnonna, ha seguito le orme della mamma: anche lei si è sposata a 15 anni e l’anno dopo ha dato alla luce Silvio Frau, nonno a 46 anni, papà di Laura (20), la mamma che tiene in braccia Liam, appena un mese di vita.

I nonni

Sono loro a essere letteralmente impazziti per il nipotino. La festa è anche per la dolce nonnina trisavola che può ancora cullare tra le braccia il piccolino Liam, a distanza di 64 anni dal suo primo figlio. La gioia si legge negli occhi. «Ho cresciuto – ricorda commossa - nove figli, cui tre più piccoli del mio primo nipote. Ho 16 nipoti e 11 pronipoti. Chi l’avrebbe mai detto che nell’era delle nascite zero avrei realizzato il sogno di diventare trisavola. È un traguardo inaspettato, per questo più gradito. A casa mia ci ritroviamo spesso tutti insieme, cosa rara ai giorni nostri. La mia è una bellissima famiglia, siamo tutti molto uniti e ci vogliamo un bene immenso. Un posto in più a tavola è facile: basta spostare la sedia». Il suo entusiasmo è contagioso, lo stesso della bisnonna Pina e del nonno Silvio: «Non ci sono parole per descrivere la contentezza che si prova di avere un altro nipotino da crescere con amore. Quando ci riuniamo c’è molto da imparare, i giovani hanno qualcosa da trasmettere ai più piccoli e viceversa».

I genitori

Liam ha appena un mese e ancora non sa che la sua venuta al mondo ha permesso alla sua “grande” famiglia la possibilità di vivere un’esperienza fuori dal Comune. La dimostrazione sono i volti radiosi dei genitori, della mamma Laura e il papà Guido Sitzia, 30 anni: sono strafelici, orgogliosi di quell’esserino di poche settimane, in un paese sempre più avaro di cicogne.



RIPRODUZIONE RISERVATA