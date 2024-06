Cinque generazioni in festa per Gabriele 

La “preoccupazione” più impellente, è il battesimo: «Sarà un bel problema. Ci riserviamo di prendere il tempo che ci serve». Perché a festeggiare il piccolo Gabriele Cortis Fanni, un mese il prossimo 30 giugno, ci sarà una schiera di parenti.

Cinque generazioni

E non è certo da tutti vantare di avere non solo la nonna, ma anche la bisnonna e addirittura una trisavola di 94 anni che ne dimostra almeno 15 di meno, cinque generazioni dalla parte paterna, a cui si aggiungono anche i nonni materni Antonella Norfo e Raimondo Fanni. Anzi è proprio per esaudire un desiderio del nonno materno Raimondo Fanni, che la mamma del piccolo Gabriele, Gloria Giuseppina Fanni 36 anni, ha deciso di dare al bimbo il doppio cognome «ci teneva davvero tanto» dice, «anche perché per lui è il primo nipote e abbiamo voluto fargli questo regalo e continuerà la generazione con il suo cognome».

Le tre super nonne

Elegantissima, seduta nel divano della casa della mamma e del papà di Gabriele, Francesco Paolo Cortis 30 anni, la trisavola Marietta Vacca è felicissima. «È troppo bello avere conosciuto e poter stringere tra le braccia il mio tris nipote» dice, «siamo una famiglia molto numerosa. Mio marito non c’è più, sono vedova, e abbiamo avuto nove figli». Quando Gabriele è nato, «ero nella mia casa a Cagliari, mi hanno chiamato è stata un’emozione enorme. Poi sono andata subito a vederlo».

Di fianco a lei c’è la figlia, che del bimbo è la bisnonna Maria Bonaria Garrucciu 74 anni, con il marito siciliano, il bisnonno Francesco Paolo Calvaruso 74. «Già è una sorta di record che il bimbo abbia la bisnonna, figuriamoci avere ancora io mio mamma» sottolinea, «siamo davvero una famiglia fortunata ed è bellissimo che mia mamma abbia potuto conoscere Gabriele». E poi ecco la nonna Caterina Calvaruso, 48 anni appena con il consorte Michele Di Lorenzo 50. «Tenere tra le braccia tuo figlio» dice nonna Caterina, «è stupendo, ma tenere tra le braccia il figlio di tuo figlio è l’emozione più bella al mondo. Io ho avuto il papà di Gabriele quando avevo appena 17 anni ero molto giovane».

Ottanta parenti

Di certo non sarà facile riunire tutti per i prossimi festeggiamenti, matrimonio e appunto battesimo, compresi. «Siamo tantissimi» dice papà Francesco Paolo Cortis, «circa un’ottantina. E sì, abbiamo bisogno di spazi grandi, dovremmo affittare una sala». Raggiante mamma Giuseppina conferma e dice, «Gabriele è il nostro primo figliop e con una famiglia così non soffrirà certo la solitudine». E papà Francesco aggiunge, «è anche un po’ un orgoglio avere la trisavola, non è una cosa che capita così spesso, anche se la Sardegna è la terra della longevità. Ho fatto anche delle ricerche in merito. Gabriele sarà orgoglioso della sua grande famiglia». E la trisavola Marietta non toglie lo sguardo dal piccolo Gabriele che dorme beato nella sua culla, circondato dai palloncini celesti e da cartelli di benvenuto. Sono qui tutti per lui, per coccolarlo. «Dobbiamo ancora sposarci e in molti ci stano consigliando di fare il battesimo e le nozze insieme». Una festa che sarà senz’altro indimenticabile.

