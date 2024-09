Cinque feriti nello scontro tra due auto 

Forse uno stop bruciato, forse l’asfalto reso viscida dalla pioggia, forse una distrazione. L’impatto è stato inevitabile, con lo scontro tra due auto, nella centralissima via Giovanni XXIII, a Macomer. È avvenuto ieri intorno alle 18.30, poco distante dalla chiesa della Madonna Missionaria. Una Fiat Panda con a bordo due giovani di Bolotana si è scontrata contro una vettura Mercedes, condotta da una donna di Macomer. In tutto sono coinvolte cinque persone. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte della polizia. Sul posto sono subito arrivati quattro ambulanze e i vigili del fuoco. Il passeggero della Panda è apparso più grave ed è stato ricoverato in codice rosso. Dopo gli accertamenti sono giunte notizie rassicuranti: ha ferite varie e forse qualche frattura. Ricoverati in ospedale a Nuoro per accertamenti i conducenti delle due vetture. (f. o.)

