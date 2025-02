Cinque feriti in due incidenti 

Due incidenti nel giro di tre chilometri lungo la Nuova Orientale, nel tratto fra Tortolì e Bari Sardo. Il bilancio della mattinata di ieri è di cinque persone ricoverate all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e quattro auto danneggiate. Il primo è accaduto alle 8.15 alla periferia sud di Tortolì, sul vecchio tracciato che dalla rotonda conduce all’Istituto agrario. Una Volkswagen Golf, condotta da una donna residente a Bari Sardo ma originaria di Tortolì, si è scontrata con una Bmw X1 che dall’area del caseggiato scolastico si stava immettendo sulla vecchia 125. Ricoverata la conducente della Golf e i due occupanti della Bmw, un uomo di Tortolì e una donna di Orgosolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì, il personale del 118, coordinato dalla centrale operativa di Sassari, gli agenti del commissariato di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei. Il secondo, poco prima delle 10, si è verificato nel territorio di Bari Sardo, all’altezza dello svincolo contestato nel tratto della statale inaugurato a luglio del 2023. Coinvolte due donne: una di Lotzorai e l’altra di Tertenia. All’origine dello scontro, avvenuto tra un’Alfa Romeo Giulietta e una Bmw Coupé, ci sarebbe stata una mancata precedenza tra chi usciva dalla corsia proveniente dal bivio di Cea e chi transitava sul rettilineo dell’Orientale. Anche in questo caso hanno operato i vigili del fuoco di Tortolì, gli equipaggi del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei. I cinque feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso. In entrambi i casi la viabilità ha subito lunghi rallentamenti. (ro. se.)

