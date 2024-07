Cinque donne nella nuova Giunta Lunedì il Consiglio 

Gli ultimi incontri con Pd e Avs, oggi pomeriggio, per chiudere definitivamente il cerchio. Quindi un’assemblea pubblica, domani alle 18.30 in piazza Galilei, per illustrare ai cagliaritani i primi interventi sulla città e raccontare i criteri adottati per la costruzione della Giunta che sta per nascere. Infine, l’appuntamento clou, in aula, a Palazzo Bacaredda lunedì prossimo alle 17 per il primo Consiglio comunale e la presentazione della squadra di governo. Ecco la road map disegnata dal sindaco per i prossimi cinque giorni che daranno il via ufficiale allo Zedda-ter.

Il dossier Giunta è sicuramente quello più delicato perché deve tenere conto (anche) degli equilibri di partito. Ma ormai lo scenario, come dice lo stesso sindaco, è abbastanza delineato. «Siamo ai passaggi dove si entra soprattutto nel merito, è chiaro che il percorso è alle battute finali». Per capire chi farà parte della squadra, che sarà composta da cinque donne, bisogna leggere tra le righe. Il sindaco enuncia i criteri della scelta: competenza, affidabilità e conoscenza della città. Ecco allora che per il Pd dovrebbero trovare posto sicuramente Giuseppe Macciotta (allo Sport?) e Matteo Lecis Cocco Ortu (all’Urbanistica). Se Marco Benucci dovesse decidere di non andare alla presidenza del Consiglio (essendo il consigliere di maggioranza più votato, gli spetterebbe di “diritto”), i Dem dovrebbero esprimere un terzo rappresentante. La casella della presidenza del Consiglio è l’incastro che dirà se i Progressisti avranno due assessori (Matteo Massa, alle Attività produttive, e Anna Puddu alle Politiche sociali) oppure due (Anna Puddu e una persona nominata dal sindaco) più la presidenza per Matteo Massa. Due assessori saranno nominati direttamente dal sindaco e qui è sempre più autorevole la voce di chi vede il ritorno di Cristina Mancini, stavolta però in Giunta. Per Viabilità e Igiene del Suolo l’ipotesi è che arrivino due professionisti con forte connotazione politica, “pescando” dall’università. Giulia Andreozzi (Avs) “balla “ tra l’Istruzione e la Cultura, un posto in Giunta potrebbero averlo anche Luisa Giua Marassi (5Stelle) e Carlo Serra, esponente di Sinistra Futura. ( ma. mad. )

