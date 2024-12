«Cinque donne nella Giunta: illegale» 

In Giunta cinque donne, sindaca Maria Laura Orrù compresa, e un solo uomo. E la minoranza tuona: «Così non vengono rispettate le quote di genere». Il caso è stato sollevato ieri durante la seduta convocata per la discussione sul bilancio di previsione 2025-2027.

Più rosa che blu

Tre anni fa è stata eletta la prima donna sindaco di Elmas, Maria Laura Orrù. Al suo fianco nell’esecutivo Giacomo Carta, assessore all’Urbanistica, poi Paola Cucca ai Servizi sociali, Fabiola Nucifora alla Pubblica istruzione, Alessandra Nurchi ai Lavori pubblici e l’esterna Roberta Kappler agli Affari generali e bilancio.

E ieri la presa di posizione forte della minoranza. «Chiediamo venga rispettata la legge che regolamenta le quote di genere nelle Giunte», ha detto in Aula il consigliere Ercolano Massetti, «nei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento» Sulla stessa linea l’ex sindaco Antonio Ena. Ora resta da capire se alle parole pronunciate in Aula dall’opposizione seguiranno atti formali davanti al Tar.

La sindaca

Una posizione che ha lasciato di stucco la prima cittadina: «Possibile che dal 2021 solo adesso salti fuori questa questione?».

La sindaca Orrù ora dovrà valutare come agire: organizzare un rimpasto inserendo uomini nella Giunta o andare avanti per la sua strada con la spada di Damocle di un eventuale ricorso davanti al tribunale amministrativo della minoranza.

In Aula

I contrasti in Consiglio tra maggioranza e opposizione sono proseguiti sia nella votazione del bilancio, sia in quella sul piano triennale delle opere pubbliche: la minoranza ha preferito astenersi.

«Approvare il bilancio preventivo prima della chiusura dell’anno - ha commentato la sindaca Maria Laura Orrù - ci rende orgogliosi. È un risultato importante e non semplice da raggiungere».

«Con l’ultima variazione al bilancio 2024 - ha spiegato l’assessora Kappler - registriamo in entrata diversi finanziamenti. I più sostanziosi verranno destinati al progetto “Ritornare a casa” (50mila) e al “Fondo unico” (190mila). Di circa 17 milioni sono invece le entrate correnti previste nel 2025».

Ingenti somme verranno stanziate per i lavori pubblici, come spiegato dall’assessora Nurchi: «Un milione e mezzo per il 2025, 10 milioni per il 2026 e 22 milioni per il 2027. Tra le opere principali che appalteremo il prossimo anno spiccano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali di proprietà comunale e quelli di messa in sicurezza del patrimonio a rischio idrogeologico. Inoltre porteremo a termine quelle iniziate nel 2024».

