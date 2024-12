Cinque defibrillatori nella città cardioprotetta 

Siniscola da alcuni giorni è diventata città cardioprotetta. Il titolo è riferito al progetto lanciato dall’amministrazione comunale e che ha consentito di dotare la cittadina di 5 defibrillatori esterni semiautomatici, sistemati in luoghi accessibili al pubblico 24 ore al giorno. «L’obiettivo è quello di costruire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro 4-5 minuti dall’arresto cardiaco - afferma Angela Bulla, vicesindaco con delega ai Servizi sociali -. Si tratta del secondo step di un progetto più ampio finanziato dal bilancio comunale che nella prima azione aveva portato a dotare di questi presidi salvavita le strutture sportive e le palestre scolastiche». Un altro dispositivo è stato acquistato con le risorse del porto e collocato nel centro servizi del molo turistico di La Caletta, gestito dai Comuni di Siniscola (capofila) e Posada. «Ora avvieremo la formazione di volontari per le tecniche di primo soccorso, anche se - dice Bulla -, in caso di emergenza e in assenza di personale sanitario, questi dispositivi automatizzati consentono intervenire anche a personale non formato».

