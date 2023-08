Cinque defezioni su 208 club Quattro posti per i ripescaggi 

Il Consiglio direttivo della Federazione sarda ha pubblicato le attese graduatorie dei ripescaggi presentate dalle società “non aventi diritto” per i campionati dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Soltanto cinque club, tre di Prima categoria (Andromeda, Narboliese e Torpé) e due di Seconda (Atletico Maddalena e Villanovatulo) non si sono iscritti. Al momento sarebbero liberi quattro posti in Prima categoria (se dovesse essere organizzata con quattro gironi), mentre quelli di Seconda sono ancora da stabilire in base al numero dei gironi e delle squadre che andranno a farne parte.

«Ci sono state solamente cinque defezioni», conferma il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni, una parte minima rispetto al complesso dei 208 club, «si tratta di società che comunque hanno deciso di proseguire il percorso sportivo pur ripartendo da zero. Nei paesi di riferimento, quindi, non sparirà la squadra di calcio. Da quando ci sono io in Federazione il bilancio in termini di iscrizioni è sempre stato positivo. E nella stagione che sta per cominciare ci saranno anche trenta nuove affiliazioni. Questo dato dimostra che il calcio sardo è in salute».

C’è anche il nodo Arzachena da sciogliere. La società smeraldina, esclusa dalla Serie D, ha chiesto di essere ammessa in Eccellenza. «È una questione spinosa», sottolinea Cadoni, «che comunque valuteremo con la massima sensibilità durante il prossimo Consiglio direttivo in programma lunedì alle 15». In quell’occasione saranno stabiliti ripescaggi e composizione dei gironi.

Tutte le diciassette squadre di Eccellenza “aventi diritto” hanno presentato la regolare domanda di iscrizione. Delle “non aventi diritto” hanno fatto domanda di ripescaggio, nell’ordine della graduatoria (che comprende come criteri la classifica dell’ultimo campionato, il tempo trascorso dall’ultimo ripescaggio o l’assenza di ripescaggi, l’anzianità nella presenza ininterrotta nella Lega nazionale dilettanti), Usinese e Monastir.

Anche in Promozione non ci sono state rinunce, trentasei formazioni su trentasei hanno confermato la propria partecipazione. La graduatoria per gli eventuali ripescaggi è così formata: in lista sono inserite Pozzomaggiore, Porto Cervo, Vecchio Borgo Sant’Elia, Cannonau Jerzu, Badesi 09 e Cortoghiana.

In Prima categoria sono sessanta (su sessantatré) le squadre ammesse. Quasi certe del ripescaggio Dorgalese, Senorbì, Perdaxius e Ollolai. La graduatoria prosegue con San Vito, Folgore Tissi, Uragano Pirri, Decimo 07, Atletico Sanluri, Sardara, Florinas, Cus Sassari e Virtus Villamar.

In Seconda categoria sono novanta (su novantadue) le iscritte “aventi diritto”. Hanno chiesto il ripescaggio diciannove società. La graduatoria “A” è così composta: Tavolara, Sinnai, Atletico Phiniscollis, Calmedia Bosa, Atletico Sorso, Matzaccarese, Lunamatrona, Siliqua, Tzaramonte, Lotzorai, Girasole, Havana San Basilio, Accademia Dolianova, Rudalza, Juve Luras, Lauras e Isuledda. La graduatoria “B”: Sedilo e Amatori Jerzu.

