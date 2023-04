Cinque cuccioli buttati in cunetta vicino all’ecocentro 

Un’altra cucciolata è stata abbandonata a Guspini. Si tratta di cinque simil maremmani che sono stati trovati in una cunetta in prossimità della stradina che porta all’ecocentro comunale. Ad occuparsene è sempre il gruppo di volontarie che da tempo hanno a cuore questi piccoli sfortunati. «I cuccioli erano pieni di zecche e parassiti e abbiamo impiegato parecchio per pulirli, mettere l’antiparassitario e sverminarli», dice Maria Cristina Meloni. Tutto questo ha un costo per le volontarie: 30 euro per l’antiparassitario e altri 28 per lo sverminante, più il sostentamento alimentare. Ora i cuccioli sono stati spostati nella zona dove si trova la colonia felina, in attesa che possano essere adottati. L’appello delle volontarie è presente anche nelle loro pagine Facebook, loro chiedono aiuto al Comune: «Saremmo grate se ci fornissero un piccolo spazio dove poter mettere i cuccioli al sicuro. Dove si trovano è pericoloso, se vanno nella strada rischiano di essere uccisi». E ancora: «Chiediamo alle guardie campestri, forestali e operai che girano attorno all’ecocentro di tenere gli occhi aperti, si deve trovare la mamma per poterla sterilizzare. Di questo passo a settembre avremo un’altra cucciolata». ( g. g. s. )

