Cinque cuccioli abbandonati per strada 

Cinque cuccioli di pastore maremmano, tre maschi e due femmine, sono stati abbandonati e lasciati dentro una scatola. Al momento sono ospiti del canile municipale di Arbus, nella speranza di trovare qualcuno che voglia adottarli. Diversamente, i cuccioli verranno trasferiti al canile Dog Hotel di Assemini/Uta che gestisce il servizio di custodia dei randagi per il Comune di Guspini.

«Da queste parti il randagismo continua a rappresentare un grosso problema. Il canile come soluzione non è un bene né per il cane, che vive comunque una condizione non ottimale, né per le casse municipali», scrive il Comune in una nota.

La cura di ogni animale in canile comporta una spesa di 1.558 euro all’anno, complessivamente ogni anno dalle casse del Comune escono circa 55mila euro. Il Comune, sui social, ha fatto un appello affinché qualcuno possa adottarli.

«Abbiamo già alcune persone interessate all'adozione. Un doveroso ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in silenzio da alcune volontarie che ci hanno dato una mano per le adozioni», ha detto l’assessore Marcello Serru.

Ma ci sono anche altri cani abbandonati che cercano casa: «Uno è stato dato in adozione 4 giorni fa, mentre un simil levriero è in stallo da 10 mesi a Cagliari e non si trova adozione», chiude la volontaria Maria Cristina Meloni. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA