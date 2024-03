Cinque corsi gratuiti per la formazione dei giovani 

Ottime notizie, a Domusnovas, sulla formazione gratuita finanziata dalla Regione: dopo aver precedentemente sospeso, per esaurimento dei fondi, 4 dei corsi già banditi (e subito premiati da iscrizioni) ora la Regione certifica l’attivazione di 5 corsi gratuiti, operando piccole modifiche e virando verso la formazione breve.

Non attendevano altro il Comune di Domusnovas e l’agenzia Insignia che da tempo hanno siglato una convenzione che ha già permesso di “sfornare” 11 web designer e presto altri 12 “Responsabili Marketing” grazie alla formazione tutt’ora in corso a Domusnovas. Sul sito della agenzia Insignia sono subito partite le manifestazioni d’interesse per formare le classi e far partire subito i corsi. Si tratta della Creazione e gestione di siti web (270 ore), Tecnico marketing per lo sviluppo locale (270), Tecnico stampa 3D (270), Manutentore del verde (180) e Assistente familiare (280). Ciascuno garantirà 2 euro per ogni ora seguita e il rimborso delle spese di viaggio. «Partiamo subito con le iscrizioni - spiega il formatore Paolo Zuddas - dato che la “finestra” che aprirà la Regione sarà molto rapida e serve farsi trovare pronti. Questa formazione breve garantisce 3 certificazioni delle competenze e profili subito spendibili sul mercato del lavoro». Professionalità che più volte il Comune ha fatto intendere di voler sfruttare per dare vita al progetto dell’albergo diffuso.

