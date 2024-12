Cinque cori insieme  per un dono 

Nella chiesa di San Giuseppe gremita si sono esibiti per la prima volta insieme i cinque cori tortoliesi. L'occasione era altrettanto speciale, la beneficenza. Il ricavato dell'evento andrà all'Avis di Tortolì per l'acquisito di un defibrillatore. Lo strumento salvavita verrà posizionato a Porto Frailis come annunciato dal presidente dell'Avis Luca Russo. Ad aprire il concerto è stato il coro ospitante di San Giuseppe diretto da Patrizia Mulas, ha fatto seguito il coro di Bellavista diretto da Elena Nulchis, il coro di Santanna diretto Gianpriamo Incollu, infine, il coro di Arbatax diretto Luisa Balzano e Stella Maris da Albertomaria Piacentini Scotti (che ha anche presentato la serata). Ad impreziosire l'esibizione il soprano Dora Balzano, il tenore Marco Urciolo, le musiciste Emanuela Lioy al violino e Ilaria Loi al pianoforte, diretti da Albertomaria Piacentini Scotti. In chiusura i cento coristi hanno intonato tutti insieme il Canticoi di Natale. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA