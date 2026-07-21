Cinque Comuni a caccia di turisti 

Far scoprire ai turisti una Sardegna autentica, fatta di tradizioni, saperi, rituali antichi e sapori partendo dai prodotti della terra con un’accoglienza accurata. È questa la finalità del progetto del Gal Campidano (ha la sua sede a San Gavino), che ha coinvolto i centri di Pabillonis, Sardara, Villasor, Serramanna e la stessa San Gavino, vale a dire cinque dei dieci comuni del Gruppo di Azione Locale grazie a un finanziamento di 135mila euro a Comune (675mila euro in tutto).

Il censimento

In pochi mesi sono stati raccolti tutti i dati delle strutture di accoglienza dei cinque centri del Campidano, dei ristoranti, delle aziende agricole e dei siti di interesse da visitare. Così per ogni paese è stato realizzato un sito web che farà riferimento a un unico portale che indicherà per la prima volta in modo unitario la “Destinazione Campidano”.

Ne è entusiasta Stefano Musanti, presidente del Gal ed ex sindaco di San Gavino: «Abbiamo portato avanti un progetto di promozione turistica, che punta sulla valorizzazione dell’agrifood», spiega. «Siamo riusciti a mettere a sistema un intero territorio per promuovere tutti i portatori di interesse, le offerta della gastronomia, delle realtà artigianali, agricole. Il portale Visitcampidano.it. riunirà presto questi cinque Comuni del Gal ma poi inseriremo anche gli altri. puntiamo su un turismo lento con un circuito a dimensione d’uomo dove ci si può muovere da un’azienda all’altra».

Guida virtuale

Per ogni paese è stato creato un simpatico e colorato assistente virtuale che parte dalle peculiarità del Comune: Pingiadedda per Pabillonis, Casty per Villasor, Sorgi per Sardara, Cioffu per Serramanna e Zaffy per San Gavino.

Felice anche Antonio Mameli, assessore al turismo del Comune di Sardara: «Il progetto del Gal permette a ogni comune di esporre le proprie capacità attrattive, turistiche, religiose e culturali. Tutti insieme avremo maggior capacità di trattenere gli ospiti per più tempo e avremo una maggior possibilità di valorizzazione».

Strategia

Gli fa eco Stefano Cruccas, assessore alla cultura di Pabillonis: «Il progetto mira a mettere in risalto le peculiarità del nostro territorio. Pabillonis fonda le sue radici nella produzione di manufatti in argilla, nei secoli, il nostro principale biglietto da visita».

Per Gabriele Littera, sindaco di Serramanna, «il nostro territorio ha degli attrattori interessanti per tante tipologie di turisti e di visitatori. Abbiamo messo in rete e realizzato un portale dedicato dove tutta la comunità è coinvolta con le associazioni, con le organizzazioni che si occupano di eventi e di diverse attività. Siamo convinti che questa sinergia tra gli operatori possa portare risultati importanti. Così iniziamo a promuovere il nostro territorio per le bellezze che lo caratterizzano, per gli aspetti ambientali, le architetture tradizionali, il cibo e le produzioni agricole'.

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