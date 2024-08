Cinque chilometri di polemiche 

Sulla statale 389 dominano le pastoie burocratiche. Per costruire il lotto tra il bivio di Villagrande e lo svincolo di Arzana, nel tronco Villanova Strisaili-Lanusei-Tortolì, il ministero dell’Ambiente richiede 117 elaborati integrativi al progetto. Un lavoro utile a ingrossare il procedimento di Valutazione di impatto ambientale che terrà impegnato un pool di tecnici, dedicato al tratto di 5,6 chilometri. Il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, ha storto il naso quando i funzionari del Protocollo gli hanno recapitato il malloppo. «Per l’installazione delle pale eoliche si utilizzano procedure semplificate, per costruire un tratto di strada atteso trent’anni ci chiedono l’impossibile. È assurdo».

Il progetto

Fresco di firma per la legge Pratobello, Stochino non nasconde l’indignazione per la richiesta di elaborati pervenuta dal Ministero. «Anziché venirci incontro con procedure semplificate - insiste - ci ritroviamo con una sfilza di richieste che, per un lungo periodo, terrà impegnato un pool di tecnici». Il progetto ricade nei Comuni di Villagrande e Arzana, nelle zone a ovest dell’alto Flumendosa, nella vallata del Rio Siccaderba. L’iniziativa annuncia la realizzazione della variante alla statale 389 Nuoro-Lanusei, tra gli svincoli di Villagrande e Arzana e si sviluppa per una lunghezza di 5,6 chilometri. Congiuntamente è prevista la realizzazione di due svincoli, all’inizio e alla fine del tracciato per l’accesso ai due centri abitati, di sette viadotti e tre gallerie artificiali.

Burocrazia tiranna

L’opera è stata affidata all’Anas nel 1989 con un trasferimento di fondi dalla Comunità montana. Nel 1999 la realizzazione del lotto tra bivio Carmine e Villanova sarebbe costato 20 milioni di euro. Solo otto a carico dell’Anas in virtù del fatto che la Comunità montana aveva messo a disposizione ben 11 milioni. «Anche noi - dice Stochino - siamo per la tutela dell’ambiente, ma è impossibile che non siano bastati trent’anni per ottenere tutte le autorizzazioni. Ci sono tanti politici che affermano di voler prendere in mano la situazione. Ora vediamo chi con fatti concreti riuscirà a dare una svolta per sistemare questo tratto in cui negli ultimi decenni si sono verificati tanti incidenti». L’Anas ha richiesto la sospensione dei termini perché non è fattibile chiudere le elaborazioni entro le date indicate.

