Cinque chili e mezzo di marijuana in casa: arrestata una coppia 

Operazione antidroga a Maracalagonis: arrestata una coppia e sequestrati marijuana, hascisc e cocaina, duemila euro e bilancini di precisione. Sotto accusa sono finiti Paride Mura, 50 anni, cagliaritano, e Grazia Contu, 55 anni di Sassari. I due sono stati accusati di detenzione di droga a fine di spaccio. Ieri mattina i due sono comparsi di fronte al giudice del Tribunale di Cagliari: il magistrato ha confermato l’arresto decidendo comunque di concedere all’uomo i domiciliari in attesa della nuova udienza. La donna è stata invece scarcerata ma pure lei dovrà ora affrontare il processo.

L’operazione è stato condotta dai carabinieri di Sinnai e del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu. Alla perquisizione in casa della coppia ha partecipato anche una unità cinofila del Nucleo di Cagliari. Il blitz è scattato dopo lunghe indagine svolte dai militari di Sinnai con appostamenti e raccolta di confidenze. Una indagine condotta in gran silenzio, senza suscitare alcun sospetto. Venerdì si è deciso di passare ai fatti e i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione sospetta, recuperando 5,5 chili di marijuana, 186 grammi di hashish, 74 grammi di cocaina, 2.165 euro in contanti. E, ancora, quattro bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri sono riusciti a scoprire il nascondiglio monitorando le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza che dà sul giardino. Il filmato avrebbe inquadrato il padrone di casa mentre si arrampicava su una scala per raggiungere il tetto di un'abitazione diroccata, confinante con la sua. Subito dopo, il recupero della droga contenuta in cassette di plastica impermeabili.

I due conviventi sono stati così fermati e, su decisione del giudice, costretti a i domiciliari. Ieri mattina l’udienza di convalida davanti al giudice monocratico del tribunale di Cagliari: l’uomo resta ai domiciliari, la donna libera in attesa del processo. (red. prov.)

RIPRODUZIONE RISERVATA