VaiOnline
Olbia.
31 agosto 2025 alle 01:03

Cinque chili di hascisc, due ventenni ai domiciliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’operazione antidroga delle forze dell’ordine ha portato al fermo di una giovanissima coppia, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e al sequestro di cinque chili di hascisc e una quantità imprecisata (ma di un certo rilievo) di cocaina. L'attività, ancora coperta dal massimo riserbo e che potrebbe portare a ulteriori sviluppi, si è sviluppata tra Olbia, Porto Cervo e Porto Rotondo. La droga è stata trovata nel terreno adiacente a una casa in campagna, tra Olbia e Arzachena, che risulta nella disponibilità dei due ragazzi che sono stati quindi fermati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e che attualmente si trovano ai domiciliari. Domani, assistiti dall’avvocato Antonello Desini, compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Comparirà in tribunale, assistito dall'avvocata Donatella Corronciu, anche un uomo di 52 anni arrestato, sempre dai carabinieri, per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo le accuse, non si sarebbe fermato al posto di blocco. Una volta raggiunto, i militari, hanno trovato nell’auto le sostanze stupefacenti. Anche lui si trova agli arresti domiciliari. (a.b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 