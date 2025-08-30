Cinque chili di hascisc, due ventenni ai domiciliari 

Un’operazione antidroga delle forze dell’ordine ha portato al fermo di una giovanissima coppia, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e al sequestro di cinque chili di hascisc e una quantità imprecisata (ma di un certo rilievo) di cocaina. L'attività, ancora coperta dal massimo riserbo e che potrebbe portare a ulteriori sviluppi, si è sviluppata tra Olbia, Porto Cervo e Porto Rotondo. La droga è stata trovata nel terreno adiacente a una casa in campagna, tra Olbia e Arzachena, che risulta nella disponibilità dei due ragazzi che sono stati quindi fermati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e che attualmente si trovano ai domiciliari. Domani, assistiti dall’avvocato Antonello Desini, compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Comparirà in tribunale, assistito dall'avvocata Donatella Corronciu, anche un uomo di 52 anni arrestato, sempre dai carabinieri, per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo le accuse, non si sarebbe fermato al posto di blocco. Una volta raggiunto, i militari, hanno trovato nell’auto le sostanze stupefacenti. Anche lui si trova agli arresti domiciliari. (a.b.)

