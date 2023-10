Cinque chili di hascisc abbandonati in un campo incolto 

Cinque chili e 100 grammi di hascisc sono stati ritrovati dai Carabinieri a Serramanna, in un appezzamento agricolo in località Cuccuru, dopo la segnalazione di un coltivatore. La droga, molto probamente oggetto di una consegna agli spacciatori locali non andata a buon fine, era inutilizzabile: è rimasta esposta alle intemperie per almeno dieci giorni.

I carabinieri della Stazione di Serramanna, hanno agito in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Sanluri. L’operazione risale a lunedì. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio messi in campo dalla Compagnia diretta dal capitano Aldo Meluccio, i militari hanno ricevuto la segnalazione di un agricoltore: ai margini di una stradina, nascosti tra le sterpaglie, c’erano sei involucri rivestiti di cellophane. I carabinieri li hanno aperti: contenevano hascisc. La droga, i carabinieri ne sono convinti, era stata nascosta da qualcuno che intendeva recuperarla successivamente: una partita la cui consegna è andata male, insomma. Qualcosa, forse il passaggio di un’auto degli stessi carabinieri, ha disturbato lo spacciatore, che non è potuto tornare nell’immediatezza sul posto. La droga, bagnata dalla pioggia, è andata a male: se fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato, secondo le stime degli investigatori, dai 60 ai 70 mila euro.

Il materiale ritrovato (in attesa di essere distrutto) è nelle mani del Ris di Cagliari che sta cercando eventuali impronte digitali, tracce di Dna o altri elementi utili a individuare chi possa averlo prodotto o maneggiato. L'ipotesi è che l’hascisc sia stato prodotto non in Sardegna ma probabilmente nella Penisola.

