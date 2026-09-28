Cinque chili di droga, due in carcere 

È stata una segnalazione su YouPol, l’applicazione per smartphone della polizia di Stato, a consentire alla Questura di Cagliari di mettere a segno il sequestro di quasi cinque chili di droga (cocaina e hascisc) e arrestare due presunti spacciatori ad Assemini e a Decimoputzu. Denunciata una giovane di 26 anni. Raccolta la segnalazione anonima, la Squadra mobile ha indagato ed è riuscita a intercettare due pacchi di cocaina e hascisc: i due arrestati li avevano ritirati nel deposito di un corriere. In cella nel carcere di Uta sono finiti due 37enni: Mirko Cristian Rossi, di Assemini (assistito dall’avvocata Erica Dessì) e Giuseppe Marongiu, di Decimoputzu, difeso dai legali Mauro Massa e Letizia Orgiana. Denunciata invece la donna che era con loro in auto, quando si sono presentati per ritirare le due spedizioni di stupefacenti, indirizzate a persone con nomi fittizi. Gli arrestati e la loro presunta complice devono ora rispondere di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, in concorso tra loro.

L’applicazione

Tutto è partito dalla segnalazione anonima di un cittadino su Youpol: riguardava Rossi, indicato come spacciatore con base nella sua casa di Assemini. Subito il primo dirigente Davide Carboni, capo della Squadra mobile della Questura cagliaritana, ha affidato le indagini alla sezione Criminalità diffusa e sono iniziati gli appostamenti. Durante questi servizi di osservazione, gli agenti hanno visto Rossi uscire dallo stabile e montare a bordo di un’auto condotta da Marongiu: a bordo c’era anche la ragazza. Raggiunta la sede del corriere di spedizione, i due uomini hanno ritirato i pacchi e a quel punto sono entrati in azione gli investigatori. Nella prima scatola, proveniente da Barcellona, hanno trovato 250 grammi di cocaina e nell’altra, spedita da Madrid, quattro chili e due etti di hascisc.

Le perquisizioni

Subito dopo, gli investigatori della Squadra mobile hanno perquisito gli appartamenti dei due arrestati, ad Assemini e Decimoputzu: in uno hanno trovato hascisc, cocaina, due bilancini elettronici con tracce di stupefacenti e circa seicento euro in contanti. Nell’altro, materiale per confezionare le dosi, un altro bilancino e 1.355 euro in contanti. In tutto, sono stati sequestrati 300 grammi di cocaina e 4,5 chili di hascisc. L’operazione non finisce qui: la Squadra mobile vuole ora scoprire il canale di approvvigionamento in Spagna, attraverso il quale i due arrestati avrebbero ricevuto i quantitativi di droga sequestrati.

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