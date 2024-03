Cinque chili di coca dall’Olanda: tre arresti 

Il blitz dei finanzieri è scattato quando il pacchetto con quasi 5 chili di cocaina è passato di mano dal corriere ai presunti destinatari del carico di droga. Così, il 19 marzo scorso, al termine di una lunga operazione di osservazione, sono stati arrestati i cagliaritani Sandro Monteverde (66 anni) e Alessandro Aresu (58), oltre al quartese Andrea Floris (42), tutti accusati di traffico di un’ingente quantità di stupefacente proveniente dall’Olanda. Dopo la convalida da parte del Gip del Tribunale, i primi due sono stati lasciati in carcere, mentre il presunto corriere è stato messo ai domiciliari.

La consegna

Gli arresti (nei giorni scorsi era già trapelato il fermo di Sandro Monteverde) sono legati ad un’attività di controllo del territorio condotta dalle Fiamme Gialle. Una pattuglia, stando alla ricostruzione degli investigatori, avrebbe notato una Citroen C3 che si aggirava per le strade di un’area residenziale, apparentemente senza meta. Insospettiti, temendo fosse un ladro, i finanzieri hanno deciso di seguirla e hanno visto che, ad un certo punto, l’auto si sarebbe avvicinata ad un furgone in sosta. Dall’abitacolo del mezzo, con i contrassegni dei un corriere internazionale, sarebbe uscito l’autista che avrebbe consegnato al conducente dell’utilitaria un pacco di grandi dimensioni. Poi ognuno avrebbe proseguito per la propria strada. Da qui la decisione di continuare a seguire l’auto con il pacco che, arrivati nei pressi dell’ospedale Binaghi, è nuovamente passato di mano, questa volta consegnato ad un automobilista al volante di una Bmw. A questo punto è scattato il controllo.

La cocaina

Nella spedizione, proveniente dall’Olanda, i finanzieri hanno recuperato 4 chili e 750 grammi di cocaina. La verifica del destinatario è risultata inesistente. Un dettaglio che non sarebbe dovuto sfuggire – reputano gli inquirenti – all’esperto corriere, Andrea Floris, che dunque è stato fermato poco dopo quando era ancora in giro per consegne. Con sé aveva un portafogli con due scomparti: in uno c’erano 390 euro suddivisi in banconote di vari tagli, nell’altro altri 1500 euro (75 banconote, tutte da 20 euro). Il sospetto è che i secondi siano il prezzo pagato per la consegna scottante. A casa di Sandro Monteverde, poi, gli investigatori avrebbero trovato 14.700 euro e, in un box, del un laboratorio attrezzato per il “taglio” della droga e per il suo confezionamento: c’erano una macchina per il sottovuoto, due bilancini e sacchetti di plastica.

Gli arresti

Sentito il pubblico ministero di turno, Gilberto Ganassi, sia i due presunti destinatari della droga che il dipendente della società di spedizioni sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Uta. Qualche giorno dopo, difesi dai rispettivi avvocati, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Michele Contini, che ha convalidato gli atti: Monteverde è difeso dal penalista Fernando Vignes, Aresu dal collega Antonio Incerpi e Floris dall’avvocato Massimiliano Dessalvi. Per i primi due il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, per il corriere ha optato per i domiciliari.

Gli accertamenti

Ora le indagini proseguono per ricostruire i vari passaggi. Per gli inquirenti si tratterebbe di un trasporto organizzato di un’ingente quantità di cocaina proveniente dall’Olanda. I nomi di fantasia di mittente e destinatari, così come l’indirizzo, hanno convinto gli inquirenti che dietro ci possa essere un’organizzazione. L’inchiesta prosegue per comprendere chi abbia spedito la droga dai Paesi Bassi.

