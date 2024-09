Cinque centri per il luogosanto 

Luogosanto 5

Arzachena 0

Luogosanto (4-3-3) : Brunetti (29’ Raspitzu), Concad, Zanon, And. Secchi (19’ st Gastambide), Ant. Secchi, Niang, Deriu, N. Occhioni (29’ st Bua), F. Occhioni, Cosseddu (38’ st Frasconi), Mossa (19’ st Fink). In panchina Brandano, Sotgiu, Azara, Riccio. Allenatore Madeddu.

Arzachena (4-3-3) : Ruzittu, Malu (27’ Busu), Melgari, Bonacquisti, Pilo, Pirina, Greggio (27’ st Abeltino), Fossati, Zela, Fernandez (39’ pt Croce), Bonivardi. In panchina Russu, Brigida, Sanna, Orecchioni, Chessari, Palumbi. Allenatore Spano.

Arbitro : Sanna di Olbia.

Reti : nel primo tempo 9’ Cosseddu, 27’ Mossa, nel secondo tempo 20’ Fabio Occhioni, 25’ Deriu, 26’ Fink.

Note : ammoniti N. Occhioni, Melgari, Bonacquisti, Pirina.



Luogosanto. Manita del Luogosanto, che bissa il successo dell’andata con l’Arzachena e passa il turno. I padroni di casa passano al 9’: gran palla di Mossa per Cosseddu, che trafigge Ruzittu. Al 27’ Niccolò Occhioni serve Antonio Mossa, che si lancia verso Ruzittu e non lo perdona. Nella ripresa, al 20’, il terzo gol dei padroni di casa: Mossa fa sedere prima Pilo e poi Bonacquisti e serve Fabio Occhioni, che insacca. Subito dopo azione dell’Arzachena: Pirina scaglia una palla sulla quale Brunetti deve distendersi. Il Luogosanto dilaga e segna il quarto e quinto gol con Deriu e Fink.

