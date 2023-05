Cinque castelli per cinque comuni 

Cinque fortezze per cinque Comuni e cinque fotografi a raccontarle. La Rete dei Castelli ha scelto quello di San Michele come sede di “Castelli medievali di Sardegna. Un progetto tra Marmilla e Sarcidano”, la mostra visitabile ogni giorno dalle 9 alle 18, fino a domenica. Un’esposizione che ripercorre il tempo a ritroso, attraversando i secoli, e accende i riflettori sulla storia, e sulle storie, dell’Isola.

Nel 2017 cinque Comuni della Marmilla e del Sarcidano hanno intrapreso un percorso comune per portare all’attenzione delle proprie comunità e del pubblico più ampio i gioielli dei rispettivi territori, ieri fortificazioni e fulcro delle comunità, oggi beni culturali da tutelare e valorizzare. Sanluri - capofila -, Laconi, Las Plassas, Sardara e Villamar, espressione di un territorio omogeneo per cultura e paesaggio, vantano tutte suggestivi fortilizi risalenti all’epoca medioevale. Motivazioni rilevanti e determinanti per la decisione di dar vita alla Rete dei Castelli.

L’avvio di questa sinergia ha avuto come conseguenza diretta la nascita del Festival dei Castelli, evento itinerante, con tappe in ogni Comune aderente e cadenza annuale, creato con l’obiettivo precipuo di portare nelle piazze la storia della Sardegna medioevale, rappresentando, ma anche facendo rivivere, attraverso il racconto, la narrazione, la musica e lo spettacolo in genere, le vicende fin troppo poco note di questi testimoni della storia sarda.

I cinque fotografi sono Gianni Alvito (scatti aerei con il drone), Nicola Castangia (Las Plassas), Giaime Meloni (Sardara), Roberto Priamo Sechi (Laconi) e Daniela Zedda (Sanluri). Partendo dal loro punto di vista, ci conducono dritti al cuore per ispirare il nostro immaginario.

