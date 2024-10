Una folla enorme ha dato l’ultimo saluto a Giusi Massetti, Martina e Francesco Gleboni: tre bare bianche coperte da fiori, al centro la mamma e ai lati i due figli. Una famiglia sterminata da Roberto Gleboni, prima di uccidersi, nella strage di Nuoro. In chiesa c’era il figlio 14enne, unico superstite. Ieri mattina anche i funerali di Paolo Sanna, il vicino di casa. Rito funebre in forma privata per l’autore della strage.

