Cinque autovelox nelle strade cittadine 

Una nuova rivoluzione sul fronte della viabilità nelle strade cittadine. Ieri sono stati installati cinque box per nuovi autovelox. L’ultimo è stato installato ieri sera in via Cattaneo, vicino all’ospedale Cto. Gli altri autovelox saranno operativi in viale Villa di Chiesa (all’ingresso della città), viale Villa di Chiesa (precedente alla rotonda per via Borsellino), via San Salvatore e via Borsellino.

La sicurezza

«È un lavoro doveroso e necessario per assicurare la sicurezza – ha spiegato il vicesindaco Francesco Melis – abbiamo accolto le richieste di molti nostri concittadini che chiedevano strade più sicure. A breve, verrà installato anche il quinto autovelox, poco prima del presidio ospedaliero del Cto. A questo lavoro andrà ad aggiungersi il piano per la sistemazione dei nuovi dossi e la realizzazione delle nuove quattro rotonde». I box nei quali verrà inserito il rilevatore di velocità saranno attivi dal prossimo mese. «Da febbraio - ha spiegato il comandante della polizia municipale, Davide Ullasci - a rotazione saranno attivi gli autovelox. Naturalmente, stiamo lavorando sulla programmazione di mese in mese per l’attività dei rilevatori della velocità. La calendarizzazione dei controlli verrà messa a conoscenza dei cittadini non appena sarà definita. La si potrà conoscere anche consultando il nostro sito o quello del Comune. Vorrei sottolineare l’importanza di avere collocato gli autovelox nei punti nevralgici della città, dove si trovano le scuole, l'ospedale e non per ultimo, viale Villa di Chiesa all’ingresso della città». Garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini: sono questi gli obiettivi del nuovo piano sulla viabilità. A breve, quindi, anche la realizzazione di dossi e rotonde. «Questo nuovo piano sulla viabilità - ha dichiarato l’assessore Melis - è finalizzato a rendere le arterie stradali più funzionali e più sicure, come per esempio il progetto delle quattro rotonde. Vogliamo garantire una maggiore incolumità ai cittadini e condizioni migliori per gli automobilisti»

Le rotonde

Le aree interessate dalla prima rotonda sono Viale Giorgio Asproni, via Amelia Melis de Villa, via Menotti, via Goldoni e via Carducci. La seconda area interessata è quella relativa a via Borsellino, via Falcone e via Livatino. Inoltre, sarà realizzata la terza rotatoria nell’area di via Pacinotti, via Caduti sul Lavoro, via Barsanti. A queste, si aggiunge quella di via Malpighi. Una rivoluzione sul fronte della viabilità che garantirà strade più sicure e funzionali.

