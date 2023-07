Cinque auto avvolte dalle fiamme: due sono andate distrutte 

Due auto praticamente distrutte e altre tre, in sosta a brevissima distanza, danneggiate. È il bilancio di un rogo che, per cause che ancora devono essere accertate, si è sviluppato ieri pomeriggio nel quartiere di San Michele. Le fiamme hanno avvolto una, o forse due auto, verso le 16 nella stradina che collega via Bosco Cappuccio con il cortile posteriore della parrocchia di San Michele.

Da viale Marconi è partita un’autobotte dei vigili del fuoco, mentre una squadra è giunta dal distaccamento del porto di via Roma. I pompieri hanno dovuto lavorare parecchio per domare le fiamme che avevano avvolto le prime due auto, e per evitare che anche le altre tre fossero distrutte dall’incendio, che è stato circoscritto. A San Michele sono giunte anche le pattuglie del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, che ora stanno indagando per ricostruire nel dettaglio che cosa è successo.

A quanto sembra, i vigili del fuoco non avrebbero trovato indizi che facciano pensare a un incendio doloso, che però potrebbero essere state cancellate dalle operazioni eseguite per domare il rogo e per la bonifica dei mezzi incendiati per strada.

