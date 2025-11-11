VaiOnline
Muravera.
12 novembre 2025 alle 00:31

Cinque aule chiuse all’Agrario: rischio di caduta per l’intonaco 

Scuola agraria di Muravera chiusa e alunni – di cinque classi – costretti dallo scorso venerdì a seguire le lezioni presso la sede principale dell’Istituto Giuseppe Dessì a Villaputzu che comprende anche l’indirizzo enogastronomico-alberghiero e manutenzione-assistenza tecnica (per un totale di 22 classi).

A dichiarare inagibili le aule è stato con un’ordinanza il sindaco di Muravera Salvatore Piu in seguito ad un sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana. Tecnici che «visionando i soffitti delle aule – viene riportato nella relazione - evidenziavano la presenza di vistose fessurazioni nell’intonaco, con maglia squadrata e a battitura con un suono sordo tipico delle parti di distacco in quantità tali da rendere possibile l’improvviso distacco delle parti».

Il rischio, insomma, sarebbe quello di una caduta di parte dell’intonaco. E dunque «è opportuno disporre a tutela della sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale scolastico – sottolinea Piu – la chiusura temporanea dell’edificio sino al ripristino delle condizioni di sicurezza».

La Città Metropolitana in questi giorni - tramite la società in house ProService – sta intervenendo, appunto, per la messa in sicurezza. Le aule potrebbero essere dichiarate agibili già nella giornata di oggi. Nel frattempo gli studenti dell’agrario stanno seguendo le lezioni nel plesso di Villaputzu collaborando, tra le altre cose, ai laboratori di cucina e pasticceria con i colleghi dell’alberghiero. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

