Cinque assunti in Comune e altrettanti sono in arrivo 

Nuova boccata d’ossigeno per la pianta organica del Comune di San Gavino, che ora potrà contare su nuovo personale: aiuterà i dipendenti a gestire la mole di lavoro. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, 45 anni, che ha anche la delega al Personale: «Ad oggi – spiega - hanno preso servizio cinque nuovi dipendenti: un architetto, un istruttore amministrativo, un informatico e due operatori esperti. Saranno assunti due istruttori, un tecnico, un geometra e ci sarà una stabilizzazione da tempo determinato a indeterminato. Cinque persone sono state assunte e altre cinque arriveranno a breve: la pianta organica passerà da 39 a 49 dipendenti».

È un grande salto per i servizi del Comune alla collettività: «Il funzionamento del Comune – aggiunge il primo cittadino - sarà ancora più efficiente e garantirà maggiore qualità per gli utenti. Il Municipio, come da nostro programma elettorale, deve diventare sempre più un luogo di sostegno per le attività produttive, per le esigenze dei privati e di sostegno per i più deboli. Le nuove assunzioni permetteranno di distribuire meglio il carico di lavoro tra i settori e di rendere un servizio ancor di qualità alla popolazione. In questo primo periodo della nostra amministrazione, grande attenzione è stata prestata alla valorizzazione del personale e devo dire di aver trovato molta disponibilità e professionalità da parte dei dipendenti».

