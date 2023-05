Cinque argentini cittadini di Orani 

«Abbiamo scoperto il posto per caso, innamorandocene – racconta Mauro - Una volta preso casa in affitto, abbiamo iniziato a lavorare, mostrandoci disponibili a fare di tutto. La gente ci ha accolto con grande fratellanza, inserendomi anche nella squadra di calcio». A coronamento del percorso d’integrazione, la scorsa estate è arrivato il giuramento in Municipio: entrambi sono diventati cittadini italiani: «Mio bisnonno, Alberto Paccamiccio – prosegue Monje – raggiunse l’Argentina nel 1899 da Recanati. Saremo potuti andare nelle Marche, ma la nostra dimensione è qua, fra tanti amici e un’ottima qualità della vita».

Tutto inizia a gennaio 2022, quando Mauro Monje (39 anni, esperto in marketing) e la compagna Maria Cisela (37, maestra di yoga) arrivano in Sardegna. Due brevi tappe a Castelsardo e Cagliari, poi il viaggio verso la Barbagia dove decidono di fermarsi.

Il legame degli Italo-argentini con la terra madre non si è mai interrotto e in tanti, stanno compiendo il percorso degli avi al contrario. Non solo per beneficiare della cittadinanza italiana attraverso lo Ius Sanguinis, ma cercando quella serenità oggi assente in un Paese martoriato dall’instabilità politica. Fra le mete predilette, anche la nostra Isola. Ne è un esempio Orani, dove cinque ragazzi della città di Santo Tomè hanno trovato casa e ottenuto la cittadinanza.

Le storie

Il lavoro

Attualmente, la coppia è impegnata per la stagione estiva in una struttura ricettiva gallurese, ma in autunno tornerà in Barbagia, dove troverà ad accoglierli il resto della comitiva. A gennaio, l’arrivo del fratello di Mauro, Jose (35 anni – anche lui esperto in marketing), della cugina Julieta Paccamiccio (27, biotecnologa) col fidanzato Matias Villa (34, commercialista). Pure loro, lo scorso martedì sono diventati cittadini italiani, giurando davanti al sindaco Marco Ziranu. «Ci siamo messi subito a lavorare – spiega Jose – io come muratore, Julieta nelle pulizie, Mathias nel taglio della legna. Puntiamo a migliorare, portando il nostro bagaglio di conoscenza e tanta voglia di fare. Ho lavorato tre anni in Australia, una terra stupenda ma la vostra isola ha un qualcosa di magico che ti rapisce dentro. Vorremo costruire qua il nostro futuro».

Entusiasta il primo cittadino Ziranu: «Sono giovani perbene, integratisi perfettamente con noi. Questi segnali fanno riflettere su quanto i nostri paesi possano essere rivalutati per la qualità della vita e le potenzialità, andando oltre le problematiche».

