Cinque appartamenti nel centro sociale 

Cinque piccoli appartamenti, dotati dei servizi fondamentali e accessibili alle persone con disabilità. A Serramanna nascono le case sociali destinate a soggetti senza fissa dimora, che hanno necessità di avere un tetto, seppure temporaneo. Tutto nell’ambito del programma denominato “Housing First” finanziato con i fondi del Pnrr, gestiti dal Comune di Serramanna con l’ausilio del Plus Marmilla (Piano unitario locale dei servizi alla persona) e che con una spesa complessiva di 1 milione e mezzo di euro diviso in due cantieri cambierà volto al centro sociale di via Rosselli, già sede di una scuola che attualmente ospita anche l’associazione Anni D’Argento.

Il progetto

«Due nuovi cantieri sono in corso per riqualificare il centro Rosselli in chiave sociale», annuncia il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. L’investimento è di tutto rispetto: poco meno di 1 milione e mezzo di euro, provenienti dal Pnrr. «Si tratta di due progetti ormai diventati cantieri – continua i primo cittadino – trasformeranno il centro di via Rosselli in uno spazio sociale nuovo, moderno e aperto alla comunità e al territorio, con nuovi servizi e spazi moderni, sempre prevedendo la presenza di associazioni locali coinvolte nel sociale. Una parte del progetto prevede la realizzazione di 5 piccoli alloggi, tutti già attrezzati anche per disabili e la cui gestione sarà in capo al Plus Marmilla, di cui il Comune di Serramanna fa parte, soggetto tramite il quale stiamo realizzando gli interventi. Tutto questo è merito del lavoro svolto come amministrazione nell'ambito Plus Marmilla al quale facciamo riferimento e per il quale già ospitiamo alcuni servizi di rilievo».

Operai al lavoro

In via Rosselli, nell’ex scuola, l’impresa esecutrice è già all’opera e, assicura Littera, che tra 120 giorni il cantiere sarà concluso. «Gli alloggi saranno resi disponibili per necessità specifiche come ad esempio dimissioni protette ed estreme povertà abitative», dice ancora il primo cittadino di Serramanna del progetto Housing First (innanzitutto la casa) e dell’investimento Pnrr, nato con lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale. Davanti ad esigenze abitative estreme (si pensi a soggetti in dimissione da ospedali e bisognosi di cure che non si conciliano con il loro status di senzatetto) il Comune di Serramanna attualmente interviene, per mezzo dei Servizi sociali, pagando un bed&breakfast per qualche settimana. La realizzazione del progetto “Housing First” nel centro sociale di via Rosselli rappresenta una svolta per affrontare l’emergenza abitativa.

