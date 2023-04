Cinque appalti al setaccio: tutto in regola 

«Non si può certo sostenere che regalie di latticini pugliesi e olio possano rappresentare un valido corrispettivo all’aggiudicazione di lavori milionari»: è uno dei passaggi della richiesta di archiviazione di una maxi indagine (forse una delle più importanti degli ultimi anni in Gallura, in tema di reati contro la pubblica amministrazione) su cinque gare d’appalto del Cipnes e del Comune di Olbia. La gip Caterina Interlandi, accogliendo l’istanza del pm Mauro Lavra, ha archiviato le posizioni del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, del direttore generale del Cipnes Aldo Carta, dei dirigenti e funzionari pubblici (Comune di Olbia e Cipnes) Alessandro Piu, Giovanni Maurelli, Antonio Catgiu, Mario Pinna, Antonello Zanda e degli imprenditori Salvatore Fatigati, Fabio Sanna, Giovanni Battista Filigheddu, Massimo Vitali, Gianluca Vidale, Rudolf Scudellari.

Nessuna corruzione

Il fascicolo archiviato ipotizzava i reati di corruzione, abuso d’ufficio, falso e turbativa degli appalti. Il pm Mauro Lavra, dopo una lunga indagine condotta dai Carabinieri (è stata disposta anche una consulenza) ha scritto che “non è stata rilevata alcuna utilità idonea a fungere da corrispettivo per l’aggiudicazione degli appalti”. Il reato di corruzione viene escluso in radice. Sono state passate al setaccio le aggiudicazioni della pista ciclabile (con impianto fotovoltaico) e di opere di urbanizzazione affidate alla impresa Vitali spa, tutti procedimenti amministrativi del Cipnes. Per quanto riguarda il Comune di Olbia si parla del rifacimento dei ponti di via Petta e di via Galvani e della riqualificazione di via Redipuglia (Waterfront ansa sud). Al centro dell’attenzione c’è il Consorzio Stabile Sinergica, con all’interno la Apulia srl, riconducibile all’imprenditore pugliese Salvatore Fatigati. È il soggetto che si aggiudica la riqualificazione di via Redipuglia.

Gli incontri

I Carabinieri osservano gli incontri tra Nizzi e Fatigati, ma il pm scrive che non vi è stato alcun accordo illecito, sul punto il sostituto Mauro Lavra è chiarissimo. Non sono stati rilevati fatti penalmente rilevanti. Nel provvedimento di archiviazione si legge che le società pugliesi arrivate a Olbia, avevano sicuramente dei contatti con il potere locale, ma hanno dimostrato di essere migliori delle concorrenti. Le indagini (aperte dal pm Luciano Tarditi e passate al collega Mauro Lavra) sono nate da una attività su alcuni atti intimidatori ai danni di un dipendente del Cipnes. Le persone indagate e ora scagionate sono assistite dagli avvocati Marzio Altana, Pietro Carzedda, Jacopo Merlini e Marco Petitta.