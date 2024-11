Cinque anni per tentato omicidio 

Ha patteggiato cinque anni di carcere per il tentato omicidio di Amanda Gallus, la donna che avrebbe perseguitato a lungo e che, secondo l’accusa, avrebbe cercato di uccidere lo scorso 18 aprile, quando ha provocato un drammatico incidente frontale al termine di un folle inseguimento. A meno di due settimane dalla condanna a 4 anni di reclusione per stalking, l’ex guardia giurata Alessio Zonza, 53 anni, ha chiuso ieri mattina in Tribunale il più pesante dei due procedimenti penali che lo vedono imputato di gravissime condotte nei confronti della 45enne dipendente del Conad di Carbonia.

Il patteggiamento

L’accordo sul patteggiamento è stato raggiunto dai difensori, gli avvocati Roberto Zanda e Emilio Mameli, con il pubblico ministero Gaetano Porcu. E ieri mattina la giudice Giulia Tronci ha letto la sentenza, giudicando congrua la pena a cinque anni che le parti avevano proposto. L’accusa di tentato omicidio era nata a seguito dell’incidente avvenuto in aprile, quando Amanda Gallus, in una drammatica telefonata con la polizia, aveva denunciato di essere inseguita dall’uomo che la stava perseguitando da tempo e che lei aveva denunciato. Mentre scappava, sempre restando al telefono con la centrale operativa, con una manovra improvvisa l’imputato si sarebbe trovato davanti all’auto della 45enne, sterzando volontariamente e causando un pauroso frontale. Entrambi erano rimasti gravemente feriti, venendo ricoverati in ospedale per le fratture, ma Zonza era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Da quel momento l’ex guardia giurata si trova in custodia cautelare in carcere.

Atti persecutori

A metà novembre, invece, la giudice Elisabetta Patrito aveva condannato il 53enne a 4 anni di carcere al termine del processo con il rito abbreviato per gli atti persecutori, proprio quello nato dalla prima denuncia della giovane donna. Una condanna più pesante di quella chiesta dal pubblico ministero che si era fermato a tre anni e mezzo di reclusione. Ma si tratta di un giudizio di primo grado che i difensori hanno già annunciato di voler appellare quando saranno depositate le motivazioni, ritenendo la pena eccessiva. Non solo. Davanti alla Corte d’appello gli avvocati Zanda e Mameli potrebbero chiedere la continuazione della sentenza per gli atti persecutori con quella patteggiata ieri. Prima del tentato omicidio, infatti, i legali si erano accordati per patteggiare con un anno di reclusione anche lo stalking, ma dopo il drammatico incidente il pubblico ministero aveva revocato il consenso. Dopo la perizia dello psichiatra Diego Primavere che l’aveva giudicato capace di intendere e di volere, l’ingegnere (che però faceva la guardia giurata) ha scelto di essere processato col rito abbreviato. In entrambi i procedimenti Amanda Gallus è stata assistita dai legali Marco Aste e Maria Cristina Lindiri: in quello per stalking si sono costituiti parte civile, per quello patteggiato ieri la procedura non lo permette, dunque il danno sarà quantificato in sede civile.

