«Cinque anni per completare l’opera» 

Un bilancio di quasi fine mandato, fra risultati raggiunti e altri ancora da concretizzare. Valeria Piras, capogruppo di Rinascita - prima forza politica di maggioranza - risponde alle critiche di Fratelli d’Italia e rilancia il progetto civico nato nel 2020 e pronto ad allargare i confini con nuovi ingressi. «Ci servono altri cinque anni al governo per continuare la rinascita di Quartu», dice, in attesa che Graziano Milia ufficializzi la sua ricandidatura a sindaco.

Il gruppo di FdI dice che vi siete occupati solo dell’ordinaria amministrazione.

«Mi sembra un giudizio di parte, capisco che si cerchi di fare opposizione ma sarebbe meglio farlo con idee e non solo critiche. In questi anni sono stati portati avanti diversi interventi strutturali e significativi per la nostra comunità».

Tipo?

«Abbiamo asfaltato 58 km di strade, restituito alla città l’asilo nido comunale e il Palazzetto di via Beethoven, investito sulla sicurezza dei plessi e delle palestre scolastiche, sui luoghi di incontro e socialità con la nascita di centri intergenerazionali in vari quartieri. Ogni giorno in città c’è un evento culturale o sportivo».

C’è chi sostiene siano stati fatti troppi annunci di progetti faraonici mai concretizzati.

«Si è sempre lavorato su due linee parallele: da una parte le necessità quotidiane della nostra città, dall’altra una visione che non può non prevedere degli interventi di grande cambiamento che uno per volta stanno vedendo la luce. Non siamo al governo della città per fare solo l'essenziale, come avrebbero fatto altri».

Il risultato raggiunto a cui tiene di più?

«Il cambiamento nel modo in cui viene percepito il nostro Comune. Si è rafforzato il legame tra l’amministrazione, i cittadini e i vari attori locali. Una nuova consapevolezza collettiva che ci permette di affrontare insieme le sfide e di costruire una città migliore».

Si poteva fare di più?

«Sicuramente, ogni obiettivo raggiunto non è mai un arrivo ma un nuovo punto da cui ripartire. Dobbiamo però ricordarci com’era la nostra città e i risultati di questi cinque anni caratterizzati da una pandemia, da guerre e aumenti esorbitanti dei costi, che non abbiamo fatto ricadere sulla popolazione».

Obiettivi da qui a fine consiliatura?

«Proseguire con progetti che rendano la nostra città attrattiva e competitiva, come già stiamo facendo. Penso, ad esempio, al teatro, al velodromo e al comparto di Is Arenas. Da una parte grandi eventi culturali e di socialità e dall’altra un effetto virtuoso che creerà ulteriori nuovi servizi e quindi economia».

Amministrative 2026: il movimento Rinascita come si sta organizzando?

«Continuando a lavorare per la città di oggi e progettando quella del futuro».

Lei sarà candidata?

«Per ora si stanno facendo dei ragionamenti collettivi, non sui singoli. Per quanto mi riguarda sarò a disposizione del gruppo in qualsiasi forma».

Come sono i rapporti col Pd?

«Posso dire che in Aula e nelle commissioni c'è una buona collaborazione col gruppo consiliare dem».

E con il Polo civico?

«Abbiamo in comune lo spirito civico di valutare le necessità. Lo dimostra il fatto che hanno votato positivamente tante nostre proposte che ritenevano giuste per la città».

Ci sono i margini per un progetto politico insieme, magari un Campo largo quartese?

«È prematuro parlare di possibili alleanze, sicuramente sono ben accetti tutti coloro che condividono la nostra visione di città e che vogliono mettersi a disposizione di un progetto civico per continuare il processo di rinascita».

Almeno con voi Milia ha sciolto le riserve sulla sua ricandidatura a sindaco?

«È il miglior interprete del progetto, ha dimostrato di avere visione e concretezza. Auspichiamo si esprima quanto prima e che la sua risposta sia affermativa, certi che sarà mosso dall’amore per la città».

