Cinque alpinisti trovati morti sul ghiacciaio 

Zermatt. Tragedia sulle Alpi svizzere. I corpi di cinque scialpinisti sono stati ritrovati a circa quattromila metri di quota sul ghiacciaio Adler del massiccio del Rimpfischhorn, sopra la rinomata stazione sciistica di Zermatt, dopo una breve ricerca in elicottero. La segnalazione era partita da un altro gruppo di sciatori, che ha ritrovato quattro paia di sci depositati sul ghiacciaio Adler, alla base di una parete su cui probabilmente sabato le vittime stavano tentando la scalata. I cinque non avevano comunicato il percorso pianificato né segnalato la propria presenza al vicino rifugio Britannia. La ricerca compiuta da un elicottero di Air Zermatt è stata breve e ha permesso di ritrovare su un piccolo nevaio in parete due dei corpi e un quinto paio di sci. Gli altri tre corpi sono stati rinvenuti circa 500 metri più in basso rispetto al punto segnalato, in un canalone, trascinati con ogni probabilità da una slavina o travolti da una lastra di ghiaccio staccatasi più in alto. Secondo il capo del soccorso alpino di Zermatt, Anjan Truffer, interpellato dal sito di news 24 Heures, «è possibile che il gruppo sia stato travolto dal distacco di una lastra di ghiaccio nel canalone che stavano scalando, precipitando per diverse centinaia di metri». Bruno Kalbermatten, responsabile della comunicazione di Air Zermatt, ha confermato il rilevamento di tracce di una slavina.

RIPRODUZIONE RISERVATA