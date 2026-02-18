Cinque alloggi per chi non ha una casa 

Un porto sicuro per soddisfare i bisogni primari (un letto, pasti caldi e bagni), affrontare le difficoltà della condizione di chi è senza fissa dimora e intraprendere un percorso di reinserimento sociale. È il nuovo progetto sociale di via Rosselli, a Serramanna, dove una ex scuola materna è stata trasformata in uno spazio nuovo, moderno e aperto alla comunità e al territorio, dove trovano posto cinque piccoli alloggi destinati a soggetti senza fissa dimora, che hanno necessità di avere un tetto, seppure temporaneo.

Il progetto

In attesa dell’inaugurazione ufficiale che dovrebbe avvenire a marzo il progetto, denominato “Housing first” finanziato con i fondi dell’ambito “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano nazionale ripresa e resilienza, prende consistenza in questi giorni. «Tre degli alloggi sono già occupati da ospiti che rispondono alle caratteristiche previste dal programma: soggetti con necessità specifiche abitative, come ad esempio dimissione protette ed estreme povertà abitative», spiega Gabriele Littera, il sindaco del Comune di Serramanna che ha visto nascere il progetto finanziato con 1 milione e mezzo di euro di fondi del Pnrr e gestito dal Plus Marmilla (Piano unitario locale dei servizi alla persona) che ha cambiato volto al centro sociale di via Roselli.

L’assistenza

I lavori, nell’ex scuola materna, erano cominciati alla fine del 2024 e oggi, chiuso ormai il cantiere, si concretizzano i progetti “Housing First” (destinato all’emergenza abitativa) e “Stazione di posta”, che permetterà ai senza fissa dimora di avere una residenza anagrafica indispensabile per avere l’assistenza sanitaria di base o accedere ai benefici delle leggi di settore. «Nell’ambito Plus esistono soggetti che non hanno una dimora e il progetto “Stazione di posta” consente di superare la prassi che vede gli uffici comunale assegnare loro una residenza fittizia che, per Serramanna, coincide con la via della Casa comunale, e trasferire la loro residenza nel nuovo centro di via Rosselli dove oltre ad avere un alloggio con bagni e docce, pasti caldi e una lavatrice, professionisti supporteranno i soggetti deboli con servizi di consulenza e guida per pratiche come la scelta del medico di base, misure di sostegno come il Reis», continua il sindaco Littera, che parla «dei servizi messi insieme di presa in carico e di cura dei soggetti deboli che ci portano molto vicini ad un livello di welfare ottimale, fino alla prevenzione che faccia in modo che non si arrivi lì, in strutture come il centro di via Roselli». Non è tutto. I programmi Housing First” e “Stazione di posta” si intrecciano con un altro progetto che vede impegnato il Comune. «Si tratta del progetto di accoglienza stranieri: uno o due alloggi di via Roselli saranno destinati a soggetti che verranno aiutati nel percorso e di emancipazione e reinserimento sociale».

