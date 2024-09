Cinque alloggi e 372 richieste 

Gli ultimi quattro alloggi sono stati consegnati a luglio, altri cinque lo saranno a breve. Una buona notizia, ma in realtà è una goccia nel mare della crisi abitativa che ad Oristano non accenna a indietreggiare, anzi.

L’emergenza

All’ultimo bando, pubblicato a maggio per aggiornare la graduatoria utile all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, hanno partecipato in 372: a fine 2019 le domande pervenute erano il 40% in meno, esattamente 266.

Numeri che raccontano di un’emergenza sempre più drammatica in città, dove le richieste di aiuto al settore Servizi sociali sono all’ordine del giorno. L’ultimo scorrimento importante della graduatoria per le case popolari risale al 2022, quando (dopo una lunghissima attesa) 42 famiglie ricevettero le chiavi degli appartamenti Area di viale Indipendenza. Poi assegnazioni sporadiche, effettuate ogni qualvolta si renda disponibile un alloggio.

In tutto i nuclei che hanno avuto accesso ad una sistemazione negli ultimi quattro anni sono stati un centinaio, ma l’elenco delle persone che attendono di poter finalmente varcare la soglia di un’abitazione è ancora lungo.

L’analisi

«Oggi si rende necessario procedere all'approvazione di nuova graduatoria, maggiormente rispondente allo stato di fatto, anche sulla scorta delle segnalazioni di modifica delle condizioni economiche, soggettive ed oggettive che danno diritto alla revisione della posizione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica - aveva spiegato prima della pubblicazione del bando l’assessora alle Politiche abitative, Carmen Murru - La vecchia graduatoria non è più corrispondente alla realtà e questo, insieme a una disponibilità di alloggi abbastanza limitata, rende ancora più necessaria una graduatoria aggiornata e veritiera».

Richiesta d’aiuto

Poche case e tante situazioni al limite. Come quella di Vera Pistis, quarantenne oristanese che rischia di finire per strada assieme alla sua bimba di 8 anni.

«Dal 2018 sono in lista per una casa popolare - spiega - fino a quando sono riuscita a pagare un affitto non ho mai avanzato pretese, ma ora la situazione è drammatica: sono sotto sfratto esecutivo e entro fine mese devo lasciare l’appartamento».

Il suo è un disperato grido d’aiuto. «Non so proprio cosa fare, non ho parenti che possano ospitarmi. È possibile che dopo sei anni non ci sia ancora un alloggio libero per noi?».

Nel Documento unico di programmazione 2024-2026 lo stanziamento previsto per interventi finalizzati alla tutela del diritto della casa è di 753mila euro per il 2024; cifra analoga nel 2025, mentre per il 2026 le risorse destinate ammontano a 751mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA