Cinque alberi per bloccare la strada 

Evidentemente qualcuno era venuto a conoscenza dell’imminente blitz del personale dell’Unità di progetto. Ma prima ha fatto in modo tale che le piante crollassero sulla carreggiata della statale e interrompessero la circolazione. Forse sperava che con la strada ostruita il personale l’esercito di veterinari scortati dalle forze dell’ordine non riuscisse a raggiungere la meta individuata per abbattere i maiali o forse si è trattato di un segnale forte per esprimere, una volta di più, il disappunto verso la pratica che la Regione ha adottato nel 2015, quando l’esecutivo Pigliaru istituì l’Unità di progetto che va in missione nelle terre civiche con l’obiettivo di eradicare la peste suina. Sotto il cielo stellato si sono ritrovati in pochi minuti Vigili del fuoco e militari dell’Arma. Ai primi il compito di rimuovere gli alberi dalla strada, ripulirla e riaprirla al traffico, mentre ai carabinieri l’onere di indagare su quanto accaduto. Inevitabile correlare il fatto agli abbattimenti che sarebbero cominciati qualche ora dopo.

Il fatto è accaduto intorno alle 3 della notte tra giovedì e ieri, tra il chilometro 167 e il 168 dell’Orientale. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Lanusei e i Vigili del fuoco di Tortolì. Le squadre del 115 hanno dovuto lavorare qualche ora per liberare la carreggiata dai maxi arbusti e ripristinare le condizioni di sicurezza. Ieri mattina le operazioni di abbattimento dei maiali nel Supramonte si sono svolte regolarmente in un’area blindata dalle forze dell’ordine.

Cinque grossi alberi sono piombati sulla vecchia statale 125, tra Urzulei e Baunei. Nel cuore della notte li avrebbero abbattuti per ostacolare la circolazione, nel tentativo di bloccare il transito ai mezzi dell’Unità di progetto che nelle ore successive avrebbero attraversato quel tratto per raggiungere le campagne in cui erano programmati i consueti abbattimenti dei suini allo stato brado.

Il fatto

Polemiche

Il risultati del nuovo blitz nel Supramonte sono stati diffusi ieri in serata: i suini abbattuti sono 65. L’ultimo intervento in ordine di tempo nelle terre pubbliche di Baunei risale al 26 ottobre scorso, quando vennero catturati e abbattuti 127 capi perché non registrati all’anagrafe zootecnica e per cui non era stato possibile risalire al proprietario. La strada per l’altopiano di Golgo venne cinturata dalle forze dell’ordine e la vicenda scatenò l’ira degli operatori turistici, in virtù del fatto che ancora in quei giorni era florido il traffico di turisti che avrebbe voluto raggiungere le perle ambientali del territorio.

