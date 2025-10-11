Cinquantenni in festa al ritmo degli anni ‘80 

Un tuffo nei ricordi e un abbraccio lungo cinquant’anni. La classe 1975 di Quartucciu si è ritrovata per festeggiare mezzo secolo di vita all’insegna dell’amicizia e ironia. Un evento che ha riunito oltre cinquanta nati di quell’anno grazie all’impegno di un piccolo gruppo di organizzatori. «La partecipazione è stata importante. Purtroppo non sono potuti venire tutti, ma la maggior parte ha risposto bene», racconta Andrea Antonino, tra i promotori insieme a Viviana, Bruno e Laura.

L’idea è nata quasi per gioco: «Abbiamo fatto ricerche all’anagrafe e rispolverato vecchie foto dell’asilo e della scuola primaria per dare un nome e un numero di telefono a ogni volto. Con l’aiuto di parenti e conoscenti siamo riusciti a recuperare quasi tutti. Non volevamo dimenticare nessuno».

La giornata è iniziata con una messa di ringraziamento e in ricordo dei compagni scomparsi, celebrata nella chiesa di Sant’Isidoro da don Elvio, seguita da una visita al cimitero di Quartucciu. Il pranzo si è svolto all’Agriturismo Puddu, tra giochi e premi: da “Mr e Mrs ‘75” a chi è arrivato con il mezzo più “anni Ottanta”, fino al nonno più giovane, vinto da Alessandro Piras. Un omaggio ironico anche ai “paninari” e ai “metallari”, simboli di una generazione.

La festa è poi proseguita con parenti, amici, mogli e figli, tra musica revival, lo spettacolo di Rovelli e un dj set dedicato ai mitici anni Ottanta. A immortalare l’evento, il fotografo Nino Pau, lo stesso che li aveva ritratti da bambini: «Una botta di vita – conclude Antonino – per celebrare mezzo secolo insieme».

