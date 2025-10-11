VaiOnline
Quartucciu.
12 ottobre 2025 alle 00:29

Cinquantenni in festa al ritmo degli anni ‘80 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tuffo nei ricordi e un abbraccio lungo cinquant’anni. La classe 1975 di Quartucciu si è ritrovata per festeggiare mezzo secolo di vita all’insegna dell’amicizia e ironia. Un evento che ha riunito oltre cinquanta nati di quell’anno grazie all’impegno di un piccolo gruppo di organizzatori. «La partecipazione è stata importante. Purtroppo non sono potuti venire tutti, ma la maggior parte ha risposto bene», racconta Andrea Antonino, tra i promotori insieme a Viviana, Bruno e Laura.

L’idea è nata quasi per gioco: «Abbiamo fatto ricerche all’anagrafe e rispolverato vecchie foto dell’asilo e della scuola primaria per dare un nome e un numero di telefono a ogni volto. Con l’aiuto di parenti e conoscenti siamo riusciti a recuperare quasi tutti. Non volevamo dimenticare nessuno».
La giornata è iniziata con una messa di ringraziamento e in ricordo dei compagni scomparsi, celebrata nella chiesa di Sant’Isidoro da don Elvio, seguita da una visita al cimitero di Quartucciu. Il pranzo si è svolto all’Agriturismo Puddu, tra giochi e premi: da “Mr e Mrs ‘75” a chi è arrivato con il mezzo più “anni Ottanta”, fino al nonno più giovane, vinto da Alessandro Piras. Un omaggio ironico anche ai “paninari” e ai “metallari”, simboli di una generazione.
La festa è poi proseguita con parenti, amici, mogli e figli, tra musica revival, lo spettacolo di Rovelli e un dj set dedicato ai mitici anni Ottanta. A immortalare l’evento, il fotografo Nino Pau, lo stesso che li aveva ritratti da bambini: «Una botta di vita – conclude Antonino – per celebrare mezzo secolo insieme».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu