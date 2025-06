Cinquant’anni rincorrendo il pallone 

La società Sedilo calcio ha festeggiato i suoi 50 anni di attività con la partecipazione di numerosi ospiti tra cui le vecchie glorie del Cagliari. La ricorrenza del mezzo secolo di vita è stata un'occasione importante per riflettere sulla storia del sodalizio e sul contributo di tante persone che hanno lavorato con passione e dedizione per costruire la bella realtà sportiva.

La società, presieduta oggi da Marco Cuscusa, ha consegnato le targhe ai fondatori del sodalizio nato nel 1975 tra cui Salvatore Deiana, Piero Melis, Giovanni Battista Putzolu e Salvatore Desole. Un omaggio significativo è stato anche tributato a Pino Sardara, che ha trascorso 40 anni nella società ricoprendo ruoli diversi, tra cui 11 stagioni da presidente, 18 da calciatore e 10 da dirigente.

Altri importanti riconoscimenti sono stati assegnati a giocatori e allenatori che hanno contribuito alla storia della società. Tra questi, Giampietro Carta è stato premiato come l'allenatore più longevo, mentre Matteo Marongiu si è visto riconoscere la sua attività di 30 anni da calciatore di cui ben 18 da capitano. Paolo Crobu ha invece ricevuto un premio per i suoi 18 anni di appartenenza alla società, con 463 presenze e 265 reti. Una sciarpa è stata consegnata anche al parroco don Maurizio Demartis e la maglia numero 12 al tifoso Marco Zacchino. Una riproduzione dell'unica squadra femminile del 1979 è stata donata alle calciatrici di allora. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA