Cinquant’anni fa gli 800 di Fiasconaro 

«Il ricordo più bello è l'abbraccio con il mio tecnico, Carlo Vittori. Quel giorno abbiamo vinto insieme. E poi l'entusiasmo della gente, durante il giro d'onore. Indimenticabile». Marcello Fiasconaro ha ricordato da Città del Capo quel 27 giugno 1973 quando, all'Arena di Milano, stabilì il record mondiale degli 800 metri, corsi in 1'43"7: durò poco più di tre anni, ma resta tutt'ora primato italiano della distanza. E soprattutto un passaggio iconico dello sport azzurro. «Porto a cena fuori mia moglie, i 50 anni dal primato meritano una bottiglia di champagne. Per qualche settimana riuscii a far parlare l'Italia più di me che del calcio», aggiunge.

La Fidal ha reso omaggio all'impresa dell' "Uomo-cavallo" ripercorrendo i giorni "che cambiarono la storia dell'atletica italiana". Non c'era aria di impresa quando, il 26 giugno Fiasconaro si presentò all'Arena di Milano, «anche se vinsi i 400», sfruttando al meglio la nuova pista in tartan. Il giorno dopo, però, un mercoledì, Fiasconaro arrivò all'Arena con un forte mal di testa, che lo avrebbe accompagnato fino al via degli 800. «Ed infatti io mai pensavo di poter stabilire il record del mondo», assicura oggi. Fiasconaro approfittò della novità regolamentare che consentiva ai corridori di percorrere in corsia le prime due curve. E fu correndo i primi 300 metri nella propria corsia, la prima, che creò le basi dell'impresa. Un record che sarebbe durato tre anni a livello mondiale (battuto ai Giochi di Montreal '76 da Juantorena per 2 decimi) e sei in Europa (cancellato da Coe a Oslo nel 1979, in 1'42"4). E che rimane il migliore in Italia.

