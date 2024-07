Cinquant’anni  della Provincia, la festa continua  

Proseguiranno anche nei prossimi mesi gli appuntamenti celebrativi dei primi 50 anni della Provincia di Oristano, iniziati martedì scorso. A ottobre è previsto un convegno al quale parteciperanno un rappresentante dell’Upi, un costituzionalista ed un esperto di enti locali chiamati a confrontarsi sul futuro degli Enti.

Per tre mesi, tutti i martedì e i venerdì dalle 19 alle 22, a Palazzo Arcais sarà possibile visitare la mostra “Profili di una fase storica e dei protagonisti di Oristano quarta Provincia sarda”. Proprio nel prestigioso edificio del centro storico, vecchi e nuovi amministratori si sono ritrovati per ripercorrere i cinque decenni di storia dell’Ente di via Carboni. In piazza Roma, i vigili del fuoco hanno calato dalla Torre di San Cristoforo il drappo della Provincia alla presenza di numerosi sindaci provenienti da tutto l’Oristanese. Per l’occasione, Poste ha attivato un servizio filatelico temporaneo e un bollo speciale per il “50° anniversario istituzione provincia di Oristano 1974 – 2024”. A testimoniare quello storico traguardo, in centro è arrivata anche la Fiat 132, prima auto con la targa “Or000001” della Provincia. ( m. g. )

