Cinquant’anni al servizio dei giovani 

Il 2026 è un anno importante per il mondo scout della città mineraria: in questi giorni si stanno completando i festeggiamenti del mezzo secolo di uno dei gruppi scout più longevi della città, il Carbonia 2, che dopo un passato itinerante, da tempo ha sede fissa nella parrocchia di Cristo Re.

Lunga storia

Due dei decani, Teresa Betzu e Sergio Serafini, ricordano che anche l’indirizzo della parrocchia non è un caso: «Oggi la piazza adiacente alla chiesa è intitolata a don Alfredo Tocco, storico parroco che tanto ha fatto anche per lo scoutismo». Le origini del gruppo vanno oltre il mezzo secolo: «Nel 1965 – raccontano – nacque il primo vero gruppo scout della città, il Carbonia 1, nella parrocchia di San Ponziano, con un branco, un reparto e un clan. Negli anni successivi, nuove unità iniziarono a prendere vita anche in altre parrocchie, segno di un entusiasmo che continuava a crescere. Ci accorgemmo, con gli altri capi clan, che anche in altre parrocchie si sentiva l’esigenza di vivere questa avventura e così, grazie al servizio dei rover e delle scolte e alla disponibilità di don Enrico Casolari, nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata iniziarono le prime esperienze di un nuovo reparto». Ma ancora non bastava: «Il gruppo iniziale era cresciuto notevolmente e la Comunità Capi decise di dividerlo per permettere una gestione migliore. Così nacque ufficialmente il gruppo scout Carbonia 2». La storia dello storico gruppo Agesci di Carbonia è anche una storia di luoghi: «Ricordiamo le prime riunioni in uno scantinato in via corso Iglesias 38 - concludono Sergio e Teresa – ma anche in via Mazzini, dove oggi ci sono i vigili urbani, sino a quando poi, grazie a Don Giovanni Diaz, ci trasferimmo nell’ex albergo operaio n.9, oggi sede del centro di accoglienza Don Vito Sguotti».

Tanti iscritti

La storia del Carbonia è proseguita negli anni accogliendo migliaia di giovani e ancora oggi in tanti prestano il loro servizio educativo. Matteo Fenu, 47 anni e attuale capogruppo, ricorda bene come è iniziata la sua esperienza. «Prima ne sentivo parlare da mia zia, poi quando nel 1989 con i miei genitori andammo a vivere nel quartiere Santa Caterina, vedevo gli scout giocare a baseball nel campetto parrocchiale. Da lì iniziò la mia avventura con i lupetti. Seguii tutte le tappe e ancora oggi orgogliosamente ne faccio parte». Anche Stefania Lai, classe 1973, ha iniziato la sua avventura da giovane e ancora indossa con fierezza il fazzolettone: «A 11 anni rimasi colpita da veder passare dei vicini in uniforme e tutto cominciò. Lo scoutismo è, tra i suoi tanti pregi, anche lo strumento per vivere in modo protetto il senso della vera amicizia sia dentro che fuori le nostre sedi. Negli anni le esperienze parrocchiali ed extraparrocchiali son state davvero tante ma ancora oggi noi ospitiamo uno dei pochi luoghi formativi offerti ai ragazzi, dove mettiamo in campo passione e competenze». A dimostrare la lungimiranza avuta dai vecchi capi è l’esperienza dei giovani che continuano a crescere, come per esempio Simone Frongia, trentenne: «Mi ci portarono i miei genitori e non avevo idea di cosa fosse. Oggi dopo vent’anni ci sono ancora a significare di quanto tutte le esperienze vissute siano state importanti».

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