Cinquantamila euro per gli eventi estivi 

A gennaio ha permesso di ospitare per la prima volta la gara di poetica campidanese “S’Antiga arti de cantu de sesi” ed il 23 febbraio farà ballare Domusnovas con la dj set di Sandro Murru. Ma promette tanto altro la convenzione tra l’associazione “Enti locali per le attività culturali e di spettacolo” ed il Comune che ha già allocato una somma di 50 mila euro per gli eventi estivi. «Sarà un calendario adatto a tutte le generazioni», dice l’assessore con delega agli Spettacoli Davide Aru. Niente ancora di definito ma le idee sono chiare: «Organizzare eventi, animare il paese creando piccoli indotti anche per le attività commerciali è importante tanto quanto rifare gli asfalti o occuparsi dei servizi. Molto dipenderà dalle risorse a disposizione ma pensiamo a concerti e eventi puntando a un’artista nazionale». Riguardo allo sport, il Comune potrebbe ospitare il Torneo delle Regioni (competizione nazionale di baseball che nel 2025 si svolgerà in Sardegna) ma tanto dipenderà dalla fine dei lavori al diamante di via Bonn. «La certezza, in primavera, - annuncia l’assessore - sarà una grande mostra-evento con i mattoncini Lego grazie all’associazione Karalisbrick».

