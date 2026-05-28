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Iglesias.
29 maggio 2026 alle 00:28

Cinquantamila euro dalla lotta agli incivili 

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Controlli intensificati contro l’abbandono dei rifiuti e il degrado urbano a Iglesias. Nei primi mesi del 2026 la Polizia locale ha inflitto 53 sanzioni per violazioni ambientali, per un totale di circa 50.000 euro di multe. In particolare, 35 violazioni hanno riguardato le norme nazionali, ad esempio con discariche abusive o abbandono di rifiuti pericolosi, mentre altre 17 sanzioni sono state contestate per irregolarità nello smaltimento dei rifiuti urbani. Sono inoltre state emesse 40 intimazioni di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dei responsabili individuati.Irregolarità anche in due attività di ristorazione: gli approfondimenti svolti dagli agenti insieme alla Asl hanno fatto emergere carenze igienico-sanitarie tali da portare alla sospensione temporanea delle attività fino all’adeguamento alle prescrizioni richieste.

Sul fronte investigativo, due indagini coordinate dalla Procura di Cagliari hanno portato alla denuncia di 4 persone, ritenute responsabili di attività illecite legate al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. Parallelamente continua anche l’azione contro i veicoli abbandonati, con il censimento di 58 mezzi in stato di abbandono, di cui 24 già rimossi. La Polizia locale ha inoltre avviato nuove procedure che consentono la rottamazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale previa richiesta da presentare al protocollo del Comune. «Stiamo agendo su più fronti – ha dichiarato il vicesindaco Francesco Melis – potenziando i controlli sul territorio, facendo sensibilizzazione e contrastando anche l’evasione Tari. Le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti partono da mille euro. Tuttavia serve la collaborazione di tutti i cittadini: il decoro urbano è una responsabilità condivisa».

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