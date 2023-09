Cinquanta persone otterranno il Reis 

Il Comune ha impegnato 83 mila euro per 50 persone bisognose. Sono i numeri del progetto della Regione sulla misura del Reddito di inclusione sociale per l’anno in corso. Oltre 80 le richieste presentate in Comune, 20 esclusi per mancanza dei requisiti previsti dal bando, altri ammessi dopo integrazione di documenti e altri dopo il rilascio della certificazione di accettazione o rigetto dell’Inps in merito al reddito di cittadinanza, necessario per perfezionare la pratica Reis. «Ogni anno - spiega l’assessora al Sociale, Pamela Tonin - sono sempre di più le famiglie che chiedono l’inserimento nel progetto. La maggior parte dei beneficiari sono impegnati in un lavoretto utile alla comunità. Il programma prevede accoglienza negli enti pubblici, la pulizia delle strade, sostegno alle attività per i bambini. Solo 9 ricevono il contributo economico, in quanto si trovano nelle condizioni di non poter svolgere alcuna mansione». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA