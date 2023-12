Cinquanta pecore sgozzate nella notte, aperta un’inchiesta 

Cinquanta pecore sgozzate. Una vera mattanza nell’ovile nelle campagne di San Vero Milis e soprattutto un messaggio chiaro e violento per il proprietario del gregge. L’episodio, su cui indagano i carabinieri di Oristano, è stato denunciato nei giorni scorsi da Enzo Bussu, allevatore cinquantenne di San Vero Milis. È stato lui a fare la macabra scoperta all’alba di alcuni giorni fa quando è arrivato nell’azienda: nell’ovile, che sorge in località Trippus, cinquanta ovini erano stati sgozzati. Evidentemente qualcuno la notte precedente era entrato nei suoi terreni e si era accanito contro i poveri animali. Immediatamente Bussu ha presentato la denuncia alla stazione dei carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire l’episodio. I militari hanno effettuato un sopralluogo nell’azienda, dove è intervenuto anche il personale veterinario della Asl di Oristano per i rilievi e le verifiche previste in questi casi. Secondo una prima stima, il danno subito dall’azienda dell’allevatore di San Vero Milis si aggira intorno ai 13mila euro.

I carabinieri, intanto, proseguono gli accertamenti e, dopo i controlli all’interno dell’ovile, hanno sentito a lungo anche il proprietario del gregge per cercare di ricostruire il quadro e risalire agli autori di un gesto così cruento.

