Cinquanta parcheggi in centro 

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega l’importanza strategica dei nuovi parcheggi: «Crediamo sia giusto chiudere il centro storico al traffico in determinate occasioni, ma è doveroso dare ai cittadini degli spazi in cui parcheggiare le auto, per quello abbiamo individuato delle aree in cui realizzare dei nuovi stalli. I lavori per costruire la piazza di via Roma, a due passi dalla chiesa parrocchiale di sant’Efisio, sono già cominciati: in quel punto abbiamo deciso di apportare delle modifiche al progetto originario per creare 5 parcheggi. Con lo stesso principio sono stati individuati 8 posteggi accanto alla biblioteca comunale, dove il problema della sosta è molto sentito».

In via Trexenta, davanti all’istituto "Sergio Atzeni”, ne sono stati realizzati una trentina: i lavori sono ormai terminati, mancano solo alcuni spazi verdi e il posizionamento di un cancello. Stesso discorso per via Del Popolo, dove ne verranno tracciati a otto: accanto alla piazza in costruzione in via Roma, invece, saranno ricavati cinque posteggi.

Non solo piazze, scuole, mense e il teatro di Capoterra: nel piano delle opere pubbliche del Comune ci sono anche una serie di parcheggi nel centro abitato per venire incontro alle esigenze di residenti e commercianti. Alcuni sono pronti e a breve potranno essere utilizzati, per altri l’amministrazione comunale ha già individuato le aree in cui realizzarli: sono oltre cinquanta i posteggi che miglioreranno la viabilità nei pressi dei luoghi di maggiore afflusso.

Non solo piazze, scuole, mense e il teatro di Capoterra: nel piano delle opere pubbliche del Comune ci sono anche una serie di parcheggi nel centro abitato per venire incontro alle esigenze di residenti e commercianti. Alcuni sono pronti e a breve potranno essere utilizzati, per altri l’amministrazione comunale ha già individuato le aree in cui realizzarli: sono oltre cinquanta i posteggi che miglioreranno la viabilità nei pressi dei luoghi di maggiore afflusso.

La mappa

In via Trexenta, davanti all’istituto "Sergio Atzeni”, ne sono stati realizzati una trentina: i lavori sono ormai terminati, mancano solo alcuni spazi verdi e il posizionamento di un cancello. Stesso discorso per via Del Popolo, dove ne verranno tracciati a otto: accanto alla piazza in costruzione in via Roma, invece, saranno ricavati cinque posteggi.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega l’importanza strategica dei nuovi parcheggi: «Crediamo sia giusto chiudere il centro storico al traffico in determinate occasioni, ma è doveroso dare ai cittadini degli spazi in cui parcheggiare le auto, per quello abbiamo individuato delle aree in cui realizzare dei nuovi stalli. I lavori per costruire la piazza di via Roma, a due passi dalla chiesa parrocchiale di sant’Efisio, sono già cominciati: in quel punto abbiamo deciso di apportare delle modifiche al progetto originario per creare 5 parcheggi. Con lo stesso principio sono stati individuati 8 posteggi accanto alla biblioteca comunale, dove il problema della sosta è molto sentito».

Zona Liori

Con il progetto di riqualificazione dell’intera zona di Liori, il Comune intende puntare in un altro blocco di parcheggi, da costruire nell’ex cantiere comunale di via Grazia Deledda. «L’idea, qui, è di realizzare un parcheggio a pagamento, in modo da creare un servizio per le attività commerciali della zona – spiega Garau - , la gestione potrebbe essere affidata alla società che si aggiudicherà i parcheggi di Maddalena spiaggia».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come in primavera apriranno i cantieri di altre opere importanti per Capoterra: «Tre mense scolastiche, due nuovi istituti per l’infanzia e un asilo nido, ma anche il primo teatro cittadino; a questi interventi, inoltre, va aggiunto il progetto di riqualificazione del litorale da Maddalena spiaggia sino a Torre degli Ulivi. Oltre ai lavori pronti a partire, grazie ai fondi per la progettazione concessi dalla Regione, stiamo pensando a completare la pista ciclabile sino a Maddalena e a rivoluzionare il parco giochi di Liori».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Pd Efisio De Muru, rimarca la necessità di implementare gli spazi per la sosta a ridosso delle attività commerciali: «Avere un maggior numero di stalli nel centro storico incentiva i cittadini a fare acquisti nelle attività di Capoterra, e di riflesso sostiene l’economia locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata