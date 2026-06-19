Cinquanta occupati nei prossimi cantieri Lavoras 

La cura e la manutenzione della città di Carbonia si confermano attraverso una pratica consolidata: i cantieri Lavoras. E a beneficiarne saranno ancora una volta una cinquantina di persone.

I progetti

Nei giorni scorsi infatti l'amministrazione comunale ha aderito, con esito positivo, a cinque progetti del bando regionale Lavoras e ha programmato un progetto di Forestas per proseguire la cura del verde della Grande miniera di Serbariu. La somma sarà di poco superiore a un milione di euro, le attività dovrebbero decollare verso l'inizio dell'autunno. Parte dei cantieri saranno rivolti a garantire le pulizie e il decoro sia in zone centrali e marginali della città ma anche e soprattutto nelle frazioni principali e i piccoli centri abitati che spesso (non senza ragione) reclamano una maggiore attenzione da parte dell'esecutivo. «Parchi, pinete, la creazione di aree frangi-fuoco - spiega l'assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti - ma anche interventi di edilizia in alcuni edifici e piazze, il ripristino di arredi, saranno alcune delle attività di massima che stiamo programmando ma saremo in grado di entrare nel dettaglio nelle prossime settimane quando avremo un quadro completo dei siti in cui intervenire: il territorio comunale di Carbonia non è limitato e tramite il ricorso ai cantieri di questo tipo riusciamo a colmare molti problemi».

Le squadre

Saranno assunti 50 disoccupati per otto mesi. Un cantiere prevede la creazione di strisce frangi-fuoco, «quindi avrà in effetti valore di protezione civile», precisa Casti. Altri due cantieri sono finalizzati alle manutenzioni del verde sia in città che nelle frazioni: fra le aree indicate, ad esempio Santa Caterina, le zone limitrofe all'abitato di Cortoghiana e di Bacu Abis. Altri due cantieri invece sono stati definiti per le manutenzioni di carattere edile sia in città che nelle frazioni e il Comune sa già che sono in programma ulteriori interventi ad esempio in piazza Rinascita, in alcune strutture della caserma dei vigili del fuoco. Nei muretti delle scuole. «Poi c'è un ulteriore progetto da presentare per un bando Foresta da circa 75-80 mila euro - conclude Casti - finalizzato alla cura del verde nell'ex miniera». Giorni fa in un'interrogazione della consigliera di opposizione Daniela Garau era emersa la polemica relativa al fatto che il Comune non avesse partecipato a un recente bando di protezione civile. «In questa fase - spiega il sindaco Pietro Morittu - la macchina comunale gestisce centinaia di progetti avviati che coprono tutti i settori: se anche uno dei bandi viene saltato, questo esecutivo non si lascia sfuggire i successivi o comunque riesce sempre a sopperire sotto altre forme».

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