Cinquanta nuovi lampioni 

Un nuovo intervento per potenziare l’illuminazione pubblica nel territorio comunale di Gonnosfanadiga. Questa volta il Comune ha investito 100mila euro per realizzare un impianto in via Circonvallazione. La Giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità per un’opera particolarmente attesa dai cittadini. Nei programmi del Comune tutte le operazioni dovrebbero concludersi in un periodo di 45 giorni.

«Il progetto – fanno sapere dal Municipio – prevede l'installazione di 53 pali luminosi lungo la circonvallazione, che si estende dall'incrocio per immettersi nella Statale 196 fino all'ultima abitazione in prossimità dell'altezza della caserma dei carabinieri e della porzione di strada che congiunge verso l’ex fonte comunale . L’infrastruttura si baserà su criteri di efficienza energetica: i fari a led saranno alimentati da pannelli fotovoltaici. Inoltre, i pali alti 9 metri saranno posizionati a circa 23 metri l'uno dall'altro. (g. a. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA