VaiOnline
Questura.
12 agosto 2026 alle 00:40

Cinquanta nuovi agenti in città e provincia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono circa cinquanta i nuovi agenti di assegnati alla Questura di Nuoro e ai Commissariati della provincia, che consentirà di rafforzare gli organici e di compensare almeno in parte pensionamenti e trasferimenti che negli ultimi anni hanno ridotto il personale sul territorio. Soddisfazione da parte della segreteria provinciale del Siap di Nuoro, che sottolinea anche il lavoro svolto dal sindacato a livello regionale per sollecitare a intervenire sul rafforzamento degli organici: «Per la provincia di Nuoro si tratta di un segnale importante, che accogliamo con favore, pur nella consapevolezza che il percorso di rafforzamento dovrà proseguire negli anni a venire». Tra i nuovi arrivi, c’è anche quello di un’agente con una storia particolare. Cristina Pippia, originaria di Bonarcado, destinata alla Polstrada di Bitti, tre giorni fa, ha concluso il 233° corso Allievi agenti alla scuola di Peschiera del Garda, distinguendosi anche per un episodio di estremo altruismo e coraggio. Durante il periodo di formazione, intervenne per salvare un uomo caduto nelle acque del fiume Mincio. Per quel gesto, le è stato dato un formale compiacimento. Per il Siap, «un motivo di orgoglio. Non solo per il rafforzamento degli organici, ma per il valore simbolico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Stipendi più alti per gli staff, la Giunta fa marcia indietro

Salta il piano di aumenti da mezzo milione, polemica in Aula 
Ogliastra.

«La Regione riattivi il servizio anche a Lanusei»

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Caso Report

Scontro su Ranucci, Salvini attacca

Il pressing di Lavitola in chat: «Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente» 
Meteo

L’ondata di caldo più lunga dell’estate

L’afa potrebbe durare fino al 17 agosto: 20 giorni di fila con 7-8 gradi sopra la media 