Cinquanta nuovi agenti in città e provincia 

Sono circa cinquanta i nuovi agenti di assegnati alla Questura di Nuoro e ai Commissariati della provincia, che consentirà di rafforzare gli organici e di compensare almeno in parte pensionamenti e trasferimenti che negli ultimi anni hanno ridotto il personale sul territorio. Soddisfazione da parte della segreteria provinciale del Siap di Nuoro, che sottolinea anche il lavoro svolto dal sindacato a livello regionale per sollecitare a intervenire sul rafforzamento degli organici: «Per la provincia di Nuoro si tratta di un segnale importante, che accogliamo con favore, pur nella consapevolezza che il percorso di rafforzamento dovrà proseguire negli anni a venire». Tra i nuovi arrivi, c’è anche quello di un’agente con una storia particolare. Cristina Pippia, originaria di Bonarcado, destinata alla Polstrada di Bitti, tre giorni fa, ha concluso il 233° corso Allievi agenti alla scuola di Peschiera del Garda, distinguendosi anche per un episodio di estremo altruismo e coraggio. Durante il periodo di formazione, intervenne per salvare un uomo caduto nelle acque del fiume Mincio. Per quel gesto, le è stato dato un formale compiacimento. Per il Siap, «un motivo di orgoglio. Non solo per il rafforzamento degli organici, ma per il valore simbolico».

RIPRODUZIONE RISERVATA