Cinquanta milioni di euro per le case popolari 

Cinquanta milioni di euro da destinare alle case per i nuovi poveri e agli studenti frequenteranno i corsi universitari a Iglesias, attraverso i fondi destinati dal Jtf al welfare. È quanto richiesto e ottenuto dalla Provincia del Sulcis Iglesiente e dal Centro di programmazione regionale durante la terza riunione del comitato di sorveglianza del Just transition fund che si è svolta ieri a Taranto.

Le risorse

«In pratica, – ha spiegato da Taranto il presidente della Provincia Mauro Usai – la richiesta verte sulla necessità di destinare alloggi a prezzi accessibili, pensati per persone o famiglie dei paesi del Sulcis Iglesiente che non riescono a sostenere i costi del mercato privato, ma che non rientrano neppure nei requisiti per l’edilizia popolare tradizionale, e anche per gli studenti che studieranno nella nostra Provincia». Si chiama “housing sociale” e la tesi sostenuta ieri da Mauro Usai è stata supportata dagli altri protagonisti dell’incontro che non solo l’hanno condivisa, ma l’hanno anche approvata. «Insieme al Centro regionale di programmazione, – continua Usai – abbiamo presentato una proposta di riprogrammazione dei fondi chiedendo di destinare a questa importante somma, 50 milioni di euro della parte stabilita per il welfare, per quella che può essere considerata la nuova povertà. In più, in previsione dell'apertura dei corsi universitari dedicati all'economia circolare attraverso la valorizzazione dei bacini sterili delle aree minerarie dismesse, abbiamo rappresentato l’esigenza di favorire la creazione di alloggi per gli studenti».

L’analisi

Per la proposta, Usai è partito dalle richieste esistenti oggi di alloggi, cosiddetti popolari, ma che vedono la maggior parte dei richiedenti tra gli esclusi perché non rientrano nei parametri stabiliti dalla normativa. «Certo - precisa il presidente della Provincia - la norma è vecchia e va a premiare chi ha tanti figli. È un dato di fatto che non risponde alle realtà oggettive di oggi. Le cose sono cambiate e noi dobbiamo scrivere le nuove basi per il futuro, non da qui a due anni, bensì fino ai prossimi 20 anni. La realtà, anche nel nostro territorio è rappresentata da persone separate e anziani soli. Verso di loro va indirizzata l’azione del welfare prevista anche dal Jtf». Alla base c’è il numero di case libere che abbonda in tutti i centri del Sulcis-Iglesiente e il fatto che davvero in pochi oggi riescono a far fronte agli affitti. «Un’esigenza concreta quella di dare risposte, attraverso i progetti, al recupero di un territorio e, con i fondi a disposizione - ha concluso Usai - al reale bisogno del momento e che si prospetta per il futuro: anziani soli, persone separate o divorziate, in particolare uomini e i tanti giovani che devono pensare a studiare nonostante le difficoltà economiche del momento, talvolta lo impediscano».

RIPRODUZIONE RISERVATA